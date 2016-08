"FETÖ VE DAİŞ GİBİ ÖRGÜTLERE KARŞI UYANIK OLMAK ZORUNDAYIZ"

"DEVLETİMİZİ HER ALANDA TEPEDEN TIRNAĞA YENİDEN YAPILANDIYORUZ"

"PKK, DAİŞ, FETÖ'NÜN ARKASINDAKİ GÜÇLERİ BİLİYORUZ"

"BUNLARDA, EDEP, ADAP DİYE BİR ŞEY YOK"

"FETÖ İHANET ÇETESİNİN MENSUPLARI, O ŞEREFLİ ÜNİFORMAYI ZATEN HAK ETMEMİŞTİR"

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZİN HİÇBİR MENSUPUNUN BAŞI ÖNE EĞİK OLMASIN"

ASKERİMİZİN İÇİNDE VARSA, BUNU HEMEN GEREKLİ OLAN YERE BİLDİRMELERİNİ İSTİYORUM



FIRAT KALKANI OPERASYONUNA KATILAN KOMUTANA CANLI BAĞLANTI



Haber Kaynağı: DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla verilen akşam yemeğinde konuştu. 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin konuşan Erdoğan, "Aklını ve inancını Amerika'da yaşan bir şarlatanın emrine verenlerin ruhunu 1 dolara satanların tarihimizle, bizimle ilişkisi olamaz. Artık mesele kanma, kandırma meselesi olmaktan çıkmıştır. Bunlarla ilgisi olan vatan hainidir, millet düşmanıdır. Bunu tekrar ilan ediyorum. Kim nerede, kimi biliyorsa yetkili mercilerimize bunu bildirmeli. Saklamaya, gizlemeye gerek yok. Bildirin ki, bunları bir an önce temizleyelim. Türkiye'nin, Suriye'de, Irak'ta yaşadığı sıkıntıların altındaki en önemli unsurlardan biri yine FETÖ'dur. Hesap sadece Türkiye değil, dünyayı ele geçirmek. Şema bu. Kainat imamı deniyor. Yani kainatı yöneten de bu şarlatan. 170 ülkede faaliyet gösteriyorlar. Bu şer örgütün mensuplarını devletin ve toplumun her zerresinden kazımak kirli, karanlık yüzlerini ifşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Azımsanamayacak bir mesafede kat ettik. Pek çok kimse bu çabamızı kişisel kavga olarak görme, yansıtma yoluna gitti. Ne zaman ki 15 Temmuz'da tepemizde savaş uçakları … belirdi. O zaman meselenin şahsi bir mesele olmadığı anlaşıldı" diye konuştu.Terör örgütü uyarısı yapan Erdoğan, "FETÖ canileri tanklar ile ezerek, sivillere kurşunlar, bombalar yağdırarak alçakça bir katliam yaptılar. Yüce dinimizin değerlerini istismar eden FETÖ ve DAİŞ gibi örgütlere karşı uyanık olmak zorundayız. Allah bize düşünmemiz, mukayese etmemiz, kendi kararımızı kendimiz vermemiz için akıl vermiş. Bu örgütün önündeki kişi, kendileri söylüyor, 'Bize FETO şah damarımızdan daha yakın.' diyor. Bu ifade şirktir, yani Rabbimize ortak koşmaktır. Çünkü Rabbimiz, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şah damarından bize daha yakın olduğunu kendisi bildiriyor. 'Ben size şah damarınızdan daha yakınım.' diyor. Bu alçaklar işte burada şirkin içine girmek suretiyle nerede olduklarını çok açık net ortaya koyuyorlar" açıklamasında bulundu.Erdoğan, "Dershaneler kapatılsın dedik bütün iş, ipler orada koptu. Devletimizi gereken her alanda tepeden tırnağa yeniden yapılandırıyoruz. Kimse kusura bakmasın. 'Bu benim yakınım, şuyum' demesin. Kim bulaşmışsa bunları devletten kazımak zorundayız. Kardeşlik iklimini daha da güçlendirerek çalışmalıyız. Türkiye'nin bugünü çok daha aydınlıktır. Türkiye 79 milyonluk orduya sahip olduğunu dosta, düşmana gösterdi" dedi."PKK, DAİŞ ve FETÖ'nün arkasındaki güçlerin bilindiğini söyleyen Erdoğan, "PKK, DAİŞ, FETÖ ... deryada sadece bir damladır. Arkasındaki güçleri biliyoruz, ateş sizi de yakacaktır. Terör örgütleri ile mücadelemiz hukuk içinde devam edecek" dedi.Erdoğan, "Gaziantep'teki 53 şehide rağmen o meydanda toplandılar. Bir arada olduk. 53, 54 şehit az bir rakam değil. Öbür tarafta 100'ü bulan gazi az değil. Terör örgütünden destekli olan bir siyasi parti kalkıp hala bunları istismar ediyor. Utanmadan, sıkılmadan bunların defnine gidenleri ve o arabaları taşlama yoluna gidiyor. Niye? Çünkü bunların bizim inancımız, dinimizle alakası yok. Bunlarda, edep, adap diye bir şey yok. Bir defnin adabı nedir bunlarda böyle bir şey yok. utanmadan, sıkılmadan bunlar bizim de partimizin üyesi gibi yalanları da uyduruyor. Velev ki partinin üyesi dahi olsa böyle bir günde bu yapılır mı? Ama yaptılar. Hiçbir terör örgütü bizim ayağımıza bağ olamaz" diye konuştu.Erdoğan, "TSK, içine sızan hainlerden temizlendikçe daha da güçleniyor daha da etkili hale geliyor. TSK'nın her başarısı bizim için övünç, gurur kaynağıdır. Bizim ordumuz işte temizlenmekte olan bu ordudur. Askerimiz işte bu askerdir. FETÖ denen ihanet çetesinin mensupları, o şerefli üniformayı zaten hak etmemiştir. 15 Temmuz, milletimizin Türk Silahlı Kuvvetlerine değil, FETÖ denen ihanet çetesinin mensuplarına karşı ülkesine, istiklaline, istikbaline sahip çıkışının sembolüdür" ifadelerini kullandı.TSK mensuplarına da seslenen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hiçbir mensupunun başı öne eğik olmasın. Tam tersine askerlerimizden başları dik şekilde, hem içimizdeki hainlerle hem dışımızdaki düşmanlarla mücadeleyi çok daha kararlı olarak sürdürmelerini bekliyorum.Askerimizin içinde varsa, bunu hemen gerekli olan yere bildirmelerini istiyorum ki bu temizleme harekatını çok daha çabuk yapalım, çok daha çabuk bitirelim. Zira, Silahlı Kuvvetlerimiz bunlara asla layık değil. Bu mücadelenizde Cumhurbaşkanı olarak, başkomutan olarak, bu aziz milletin bir evladı olarak daima askerlerimizin yanındayım, yanlarında olmaya da devam edeceğim."Erdoğan yaptığı konuşmanın ardından bir sürpriz gerçekleştirdi. Erdoğan, Fırat Kalkanı operasyona katılan ve Suriye'de bulunan Tankçı Yüzbaşı Efe Trabzon'la canlı yayınla yapılan bağlantıyla görüştü. Erdoğan, tankçı komutana aldığı haberlerden dolayı gurur duyduğunu söyledi, başarılar diledi. Fırat Kalkanı operasyonunda görevli komutanla canlı bağlantı yapılırken, yerli üretim İnsansız Hava Aracı (İHA) ile komutanın birliğinin bulunduğu nokta, 6 bin 500 metre yükseklikten termal kameralarla ekrana yansıtıldı.