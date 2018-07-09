Erdoğan yemin etti, yeni dönem başladı

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 26 milyon 330 bin 823 oy ile kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de yemin etti. Erdoğan Meclis'teki yeminin ardından Anıtkabir'e hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yemin ederek resmen göreve başlayacak. TBMM’de tören için Beştepe’den yola çıkan Erdoğan’ın konvoyu TBMM’ye giriş yaptı. Konvoyun geçişi sırasından yol boyu ellerinde bayraklarla toplanan vatandaşlar Erdoğan’ı selamladı.

Meclis’e eşi Emine Erdoğan’la gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kalabalık bir AKP’li grup karşıladı. Tören salonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ailesi de hazır bulundu. Oğlu Bilal Erdoğan salonda yaşananları cep telefonu ile kaydetti.

Kürsüye çıkıp yemin eden Erdoğan salondakiler tarafından dakikalarca alkışlandı. Yemin törenine katılan yüksek yargı ve askeri yetkililer de ayakta alkışladı.

Yemin törenini izlemek için siyaset, sanat ve iş dünyasından bir çok tanımış isim TBMM’ye geldi. Törene katılmak üzere Meclis’e gelenler arasında Saadet Partsi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İş adamı Ethem Sancak, Eski Meclis Başkanları Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Köksal Toptan Eski Başbakan ve Meclis Başkanı Yıldırım Akbulut, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve şarkıcı Mustafa Ceceli dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM’de yapacağı yeminin ardından Anıtkabir ziyaretinde bulunacak daha sonra da Beştepe’de tören başlayacak.