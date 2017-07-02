Ereğli'de kereste atölyesinde yangın

KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde kereste atölyesi yanındaki yine kerestelerle dolu boş arazide belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu söndürüldü

Ereğli'de kereste atölyesinde yangın
Yangın, saat 03.30 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Mahrukatçılar Sitesi'nde Salim Ercan'a ait kereste atölyesi yanındaki arazide başladı.Salim Ercan'ın, müteahhit oğlu Halil Ercan'a ait atölyenin bitişiğindeki arazide inşaatta kullanılan kereste kalıplarının bulunduğu alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla yükselmesi üzerine durumu fark eden çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler Salim Ercan'ın ile diğer iki atölyeye daha sıçradı. Güçlükle kontrol altına alınan alevler yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Yaklaşık 300 bin lira maddi hasarın olduğu belirtildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: DHA
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