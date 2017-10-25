Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lıdan biri yakalandı

Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı grupta yer alan teröristlerden biri vatandaştan yardım isteyince yakalandı

Maçka'da 15 yaşındaki Eren Bülbül ve jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'i şehit eden PKK'lı grubun içinde yer aldığı öğrenilen terörist yakalandı.



Alınan bilgiye göre 'Aram' kod adlı terörist Mustafa Tolucan, başındaki puşi ve mekap ayakkabı ile yayla yolunda bir vatandaşla karşılaştı. Vatandaşa şantiyede çalıştığını ve kendisini işten çıkardıklarını söyleyen terörist, vatandaştan kendisine yiyecek bulmasını istedi.



Durumdan şüphelenen kişi, teröristin köy kahvesine götürdü ve burada beklemesini istedi. O sırada jandarmaya ihbarda bulunan köylü, teröristin yakalanmasını sağladı.



Teröristin kahvede beklediği ve çay içtiği sırada çekilmiş fotoğrafı da ortaya çıktı.





Maçka'da geçtiğimiz 11 Ağustos'ta teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve jandarma ekiplerine söz konusu evi gösterirken saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik şehit olmuştu.



Bölgede başka teröristlerin de olduğu belirtilirken, konuyla ilgili operasyonlar sürüyor.