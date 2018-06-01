Eren Bülbül'ü şehit eden terörist öldürüldü

Dün Giresun kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede yer alan Soreş kod adlı Barış Coşkun olduğu tespit edildi. Bu teröristin, Eren Bülbül'ü şehit eden hain olduğu ortaya çıktı

Eren Bülbül'ü şehit eden terörist öldürüldü
01 Haziran 2018 Cuma 10:48

Mehmekçik, Eren Bülbül'ün kanını yerde bırakmadı.

Dün Giresun kırsalında gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerden birinin Şoreş kod adlı Barış Coşkun olduğu ortaya çıktı. Bu terörist Trabzon Maçka'da şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün katili olduğu öğrenildi.

TSK AÇIKLAMA YAPTI

TSK operasyon ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Dün Giresun/Güce kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede yer alan Soreş kod adlı Barış Coşkun olduğu tespit edilmiştir.

Etiketler; #terör #şehit #eren bülbül
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