Eren Erdem tutuklandı!

Pazartesi günü milletvekilliği sona eren CHP'li Eren Erdem “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek”, “gizli tanığı deşifre etmek” ve “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçlarından yargılandığı davada tutuklandı

Eren Erdem, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nce çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda sabah saatlerinde Ankara’da gözaltına alınmış ve davanın sürdüğü Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirilmişti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Eren Erdem savunmasında “Dokunulmazlığım kalktığından bu yana 38 defa yurtdışına çıktım. Suçlu olsam kaçmayı düşünürdüm belki ama ben suçsuzum neden kaçayım. Eğer Karşı gazetesine FETÖ'den tek kuruş girdiyse özel olarak ben idamımı istiyorum.” dedi.

Erdem savunmasını şu sözlerle sürdürdü “Kaçma şüphesi için açıkça bir şey ifade edeyim isteseydim giderdim. Ama ben ülkemi terk etmem. CHP’nin Parti Meclis’i üyesiyim neden gideyim? Bu dava ülkemizin itibarını zedeliyor. Bana istediğiniz tedbiri koyabilirsiniz. Sadece bir gizli tanığın ifadeleri dışında başka bir şey yok. Tüm hayatım FETÖ ye karşı mücadele ettim. 2012 yılında köşe yazarlığı yaptığım gazetede 600 yazıda FETÖ'yü anlattım. Şimdi benim üzerimden CHP yıpratılmaya çalışılıyor. Bu devlet benim FETÖ'cü olmadığımı biliyor. Tüm samimiyetimle söylüyorum ben hiç kaçmayı düşünmedim. Ben suçlamaları kabul etmiyorum.”

DURUŞMADA TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan duruşmaya Erdem’in CHP Sözcüsü Bülent Tezcan’a verdiği tepki damga vurdu. Eren Erdem karar açıklanmadan önce duruşmaya ara verildiği sırada “Bülent Tezcan'a söyleyin bu onun eseridir” dedi.

CHP’LİLER YALNIZ BIRAKMADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da telefonla bilgi aldığı duruşmayı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP’li eski ve yeni milletvekilleri; Mahmut Tanal, Ali Şeker, Barış Yarkadaş, Hilmi Yarayıcı, Sibel Özdemir, Turan Aydoğan da izledi. Erdem’i avukatlar Onur Cıngıl, Efkan Bolaç ve Deniz Güneş müdafaa etti.