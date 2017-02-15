Erkek çocuğu olmayınca 17 yaşındaki kızı kaçırdı!

Mardin 'de 7 kız çocuğu olan 55 yaşındaki adam, 17 yaşındaki kızı evlenmek için kaçırdı. Genç kız, 12 gün sonra kurtarılabildi

Olay Mardin'in Yeşilli İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 17 yaşındaki H.S., 3 Şubat akşamı zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı. Genç kızı, 55 yaşındaki M.A.S.'nin kaçırdığı iddia edildi. Konunun kamuoyuna yansıması sonrası polis özel bir ekip kurdu ve genç kızın peşine düştü. Bölgedeki kameraları inceleyen polis ekipleri, genç kızın tutulduğu evi tespit etti.Tespit edilen eve ekipler tarafından operasyon düzenledi. Polisin uyarılarına rağmen evin kapısı açılmayınca, polis de kapıyı kırarak içeriye girdi. İçeride genç kızı bulan polisler, onu kurtararak ailesine teslim etti. Genç kızı kaçıran M.A.S. ve ona yardım eden iki kişi ise gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre evli olan M.A.S.'nin genç kızı daha önce babasından istediği ancak babası kızını vermeyince de kaçırdığı öğrenildi. İddiaya göre 7 kızı olan adam, erkek çocuk için genç kızı kaçırma yoluna gitti.