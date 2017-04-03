Erkek Saati Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Saatler insanların kıymet verdiği aksesuarlar arasında büyük yer edinmiş objelerdir. Hem kombinleri tamamlamak için hem de kısıtlı zamanımızı daha iyi kullanabilmemiz açısından insan hayatında büyük yer edinmiştir. Alınan saati uzun yıllar arızalanmadan, yıpranmadan kullanabilmek düzenli bir şekilde bakım yapılmasından geçse de kaliteye de önem verilmesi gerektiğini unutmamak gerekir. Saatler insanların öncelikle dış görünüşlerine, imajlarına ve maddiyat durumlarını ortaya çıkartabilecek yapıda önemli aksesuardır.

Saat alırken bazı dikkat etmemiz gereken kuraların da olduğunu bilmemiz gerekir. Nerede nasıl kullanılacağı ve kullandığı ortamda o saatin kendi statüsüne uyup uymayacağına karar verilmesi gerekmektedir. Sizler bunu bir örnek vererek anlatmak sanırım daha kolay bir hal alacaktır. Mesela bir iş adamının toplantı esnasında kullanmak istediği saatle bir tatile ya da pikniğe giderken kullanılacak olan kıyafetler nasıl farklılıklar gösteriyorsa kullanılan saatlerinde değişkenlikler göstermesi gerekmektedir. Kaliteli ve uzun yıllar kullanılacak bir saat aramaktaysanız şayet sizlere bir ipucu vermek isterim. Örneğin Daniel klein saatlerinin sizlere her anlamda rahatlık sağlayabileceği modellerinin olduğunu söylemek isterim.

Saat seçiminiz sırasında önem vermeniz gereken bir konu daha vardır. Saat seçimi esnasında biraz da olsa muhafazakâr olmak önemlidir. Çünkü seçim yapacağınız saatin klasik tarzda bir saat olması demek uzun yıllar boyunca birçok kombininiz le kullanabilmeniz demektir. Bazı firmalarının ürünlerinin genel anlamda her kesime hitap etmesin den dolayı klasik ya da spor anlamda olsun o firmanın saatlerini görmeniz de sizleri fikir sahibi yapabilir. Bu firma Bigotti Milano firmasıdır. Saat tercihinde bulunmadan önce en azından kataloglarını inceleyerek yepyeni tarzı yakalama şansını bulabilirsiniz.



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