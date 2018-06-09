Erkek Yüzük Modelleri İle Farkı Hissedin

Günümüzde takı sektörü yalnız kadınlar için değil erkekler içinde birçok çeşit ve modelde takılar üretmekte ve son zamanlarda artan ilgi ile daha fazla üretim yapmaktadırlar. Giyim tarzlarının değişmesi ile erkekler aksesuar takmaya ve taktıkları aksesuarlar kendilerini yansıtmasına dikkat eder oldular. Özellikle son zamanlarda erkekler aksesuar seçimlerini genelde yüzüklerden yana yapıyorlar. Yüzükler hem sade hem şık hem de aşırı derecede dikkat çekmiyor. Böylece erkekler için kullanışlı bir aksesuar olmakta

Günümüzde takı sektörü yalnız kadınlar için değil erkekler içinde birçok çeşit ve modelde takılar üretmekte ve son zamanlarda artan ilgi ile daha fazla üretim yapmaktadırlar. Giyim tarzlarının değişmesi ile erkekler aksesuar takmaya ve taktıkları aksesuarlar kendilerini yansıtmasına dikkat eder oldular. Özellikle son zamanlarda erkekler aksesuar seçimlerini genelde yüzüklerden yana yapıyorlar. Yüzükler hem sade hem şık hem de aşırı derecede dikkat çekmiyor. Böylece erkekler için kullanışlı bir aksesuar olmakta.

En fazla tercih edilen erkek yüzük modelleri ise gümüş ve değerli taşlarla bezenmiş yüzüklerdir. Gümüş yüzükler sadeliği, rengi ve bütçeye uygun olmasından dolayı modern erkekler tarafından tercih edilirken; değerli taşlarla süslenmiş daha kaba yüzükler ise daha çok gösterişi seven ya da eskilere bağlı kalan erkekler tarafından tercih ediliyor.

Yüzük Çeşitlerinde Artış

Erkeklerin yüzük kullanımı arttıktan sonra doğal olarak takı üreticileri de erkek yüzük modelleri çok çeşitli yüzükleri piyasaya sürdü. Buna rağmen erkekler yine de gümüş, üzerinde bir simge ya da yazı olan yüzükleri ya da tek ve büyük taşlı gösterişli yüzükleri kullanmakta. Bu değerli taşlarla süslenen yüzükler genelde eskiden Osmanlı zamanında padişahların kullandığı yüzüklerle aynı model ya da benzeri oluyor. En çok tutulan simge modeli ise Osmanlı turası.

Eğer erkek arkadaşınıza ya da tanıdığınıza yüzük alacaksanız en başta dikkat etmeniz gereken parmak ölçüleri olmalı. Parmak ölçüleri her parmağa göre farklılık gösterir. Yüzükler genelde yüzük ve serçe parmağa takıldığı için önce hangi parmağına yüzük alacağınızı düşünmeli daha sonra ondan parmak ölçülerini almalısınız. Böylece hediye ettiğiniz yüzük değişim ya da küçültme gerekmeksizin parmağına oturacaktır.

Yüzük Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli