Uzun yıllar çalıştıktan sonra rahat bir yaşam sürebilmek için emekli olabilmek her Türk vatandaşının hayalidir

Uzun yıllar çalıştıktan sonra rahat bir yaşam sürebilmek için emekli olabilmek her Türk vatandaşının hayalidir. Hatta mutlaka belli bir kesim ne zaman emekli olacağının hesabını da yapmıştır. Erken emeklilik bekleyen vatandaşlar ise bu alanda çok daha sabırsız davranmakta, durumun netleşmesi için sürekli araştırmaya gitmektedir. Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu alanda belli açıklamalar yapmış ancak çok da yeterli bulunmamıştır. 2017 yılındamüjdesi için bekleyişler de devam etmektedir.

ERKEN EMEKLİLİK SORGULAMA

Günümüz sisteminde yaş bekleme durumu var olduğundan, ssk primi ödenen ve günü dolan kişiler ne yazık ki yaşının gelmesini beklemektedir. Prim şartı, sigorta süresi ya da sigorta yılı gibi kriterler daha önceden belrlenmişti ancak; belki 2017 yılına dair müjdeli bir haber alınır ümidiyle vatandaşta bekleyiş de halen sürmektedir. 1999 yılından önce işe başlayan kişiler için 40 ile 58 (Kadınlarda), 44 ile 60 yaş /Erkeklerde) emeklilik yaşı olarak belirlenmişti. Referandumdan önce Başbakan Binali Yıldırım’ın vermiş olduğu sinyaller ile de ümitler biraz olsun yeşermişti.

Bakan Müezzinoğlu ise, yapmış olduğu son açıklama ile erken emeklilik ümidi olan vatandaşların yaşlarını beklemeleri gerektiğini belirtti.

Yaşlarını Bekleyen Emekli Adayları İçin GSS

Prim süresini dolduran ancak; yaşını beklediğinden dolayı çalışmayan emekli adayları, sağlık hizmetlerinden yararlanamamaktadır. Bu gibi durumlar için 53 TL karşılığında GSS ödemesi yapılarak sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için lmkan sağlanmıştır. 53 TL’lik ödemede gelir testi gibi sorgulamalar gerçekleştirilmeyecek ve tüm aile fertleri de sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.

Erken Emeklilikte Son Durum

Müezzinoğlu’nun açıklamalarından sonra erken emeklilik ümidi yerini hüsrana bırakmış olsa da, erken yaşta emekli olmak için yöntemler mevcuttur.

-Fiili Hizmet Süresi Zammı: Bu sistem ile çalışan kişilerin çalışmış oldukları sürelere ek gün eklenmekte ya da işe başladıkları tarih geri çekilmektedir. Bu sayede çalışanlar ya da emeklilik bekleyen kişiler, erken emekli olmaya hak kazanabilektedir.

-Askerlik Borçlanması: Erkekler işe başlamadan önce askerlik işlemlerini tamamladıkları takdirde, 1-2 yıllık bir süre kazanabiliyor. Borçlanma sayesinde prim şartının etkisini azaltan çalışanlar bu sayede erken emekliliğe bir adım daha yaklaşıyor.

-Doğum Borçlanması: Evlat edinen ya da doğum yapan anneler, doğum borçlanması ile 6 yıla kadar zaman kazanabiliyor. Tüm şartları taşıyan anne çalışanlar 3 çocuğa kadar borçlanma gerçekleştirebiliyor. Bakıma muhtaç evladı olan annelerin prim gün sayılarının %20 lik kısmı gün sayılarının toplamına ekleniyor ve annenin emekllik yaşından düşüyor.

Görüldüğü üzere ne yazık ki erken yaşta emeklilik ile ilgili 2017 yılı dahilinde bir çalışma mevcut değildir ancak; kişiler bahsedilen yöntemler ile erken emekliliğe bir nebze olsun yaklaşabilmektedir.

Erken Emeklilik Kapsamında Bakan Müezzinoğlu Açıklaması

Erken emeklilik haberleri kapsamında Müezzinoğlu yapmış olduğu açıklamada emekli adaylarının yaşını beklemesi gerektiğini belirtti. Henüz bir düzenleme gerçekleştirmeyeceklerini belirten Bakan Müezzinoğlu, GSS kapsamında çalışma yaptıklarını belirtti. Bu çalışma kapsamında ise yaşını bekleyen emekli adayları ve emekli adaylarının aileleri sağlık hizmetinden faydalanabilecek. Gelir testi yapılmadan 53 TL karşılığında GSS ödemesi yapacak olan emekli adaylarının, sağlık hizmeti alamamaları sorunu bu sayede çözülmüş oldu. Sadece devlet hastanelerinde değil, üniversite hastanelerinde de hizmet alabilecek olan emekliler tüm bu hizmetlerden sadece 53 TL’ye yararlanabilecek.