27 Eylül 2016 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Erzurum, eylül ayında 12 cm karla şaşırdı

    Doğu Anadolu'da soğuk ve yağışlı havanın ardından Erzurum, Kars ve Ardahan'a kar yağdı. Sonbaharı karşılayan Erzurum'da 12 santimetrelik kar yöre sakinlerinin yanı sıra Meteoroloji'yi bile şaşırttı

    24 Eylül 2016 Cumartesi 12:38
    Erzurum, eylül ayında 12 cm karla şaşırdı
    Geçen Perşembe gününden bu yana sağanak yağışların etkisinde olan Erzurum'da, 24 Eylül Cumartesi sabahı kar yağışı görüldü. Kent merkezini bir anda beyaza bürüyen kar yağışı Palandöken Dağı'na beyaz örtü ile kapladı. Otomobillerin üzerindeki karlar, çocukları sevindirdi. Türkiye'ye ile Gürcistan sınırını belirleyen Kafkas Dağları, Damal ile Posof arasındaki Ilgar dağı, Ardahan'ın  Posof ile Artvin'in Şavşat ilçeleri arasında bulunan deniz seviyesinden 2 bin 750 metre yükseklikteki Ariyan Dağları ile Sarıkamış'taki Allahuekber Dağları da kardan etkilendi. Ayrıca, Erzurum-Rize karayolu üzerindeki Ovit Dağına yağan kar ulaşımın olumsuz yönde etkiledi.

    Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü Palandöken'deki kar kalınlığının 12 santimetre olarak ölçüldüğünü bildirdi. Meteoroloji, yüksek katmanlardaki hava sıcaklığının azalması sebebiyle kar yağışının gerçekleştiğini açıkladı. Yetkililer, sadece Palandöken Dağı zirvesine beklenen karın şehir merkezinde de etkili olmasına şaşırdıklarını bildirdi.

    Uzun yıllar ortalamasına göre Erzurum'a 29 Ekim ile 10 Kasım tarihlmeri arasında ilk karın düştüğünü belirten yöre sakinleri ise “Bu yıl kar yaklaşık 40 gün erken yağdı. Eskilerde 7 kez dağa yağdıktan sonra Erzurum ovasına kar yağardı. Kar yağışı sadece meteoroloji değil bizi de şaşırttı" diye konuştu.

     
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Erzurum, Erzurum Kar, Kar Yağdı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY İzmir'den de büyük tepki
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN Yabancı yatırımcılar...
  • Zafer YAPICI Zafer YAPICI Asiller ve vekilleri...
  • Arif Ali CANGI Arif Ali CANGI Bergama ve diğer ekoloji hareketlerini itibarsızlaştırma operasyonu
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz