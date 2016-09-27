Haber Kaynağı: DHA

Geçen Perşembe gününden bu yana sağanak yağışların etkisinde olan Erzurum'da, 24 Eylül Cumartesi sabahı kar yağışı görüldü. Kent merkezini bir anda beyaza bürüyen kar yağışı Palandöken Dağı'na beyaz örtü ile kapladı. Otomobillerin üzerindeki karlar, çocukları sevindirdi. Türkiye'ye ile Gürcistan sınırını belirleyen Kafkas Dağları, Damal ile Posof arasındaki Ilgar dağı, Ardahan'ın Posof ile Artvin'in Şavşat ilçeleri arasında bulunan deniz seviyesinden 2 bin 750 metre yükseklikteki Ariyan Dağları ile Sarıkamış'taki Allahuekber Dağları da kardan etkilendi. Ayrıca, Erzurum-Rize karayolu üzerindeki Ovit Dağına yağan kar ulaşımın olumsuz yönde etkiledi.Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü Palandöken'deki kar kalınlığının 12 santimetre olarak ölçüldüğünü bildirdi. Meteoroloji, yüksek katmanlardaki hava sıcaklığının azalması sebebiyle kar yağışının gerçekleştiğini açıkladı. Yetkililer, sadece Palandöken Dağı zirvesine beklenen karın şehir merkezinde de etkili olmasına şaşırdıklarını bildirdi.Uzun yıllar ortalamasına göre Erzurum'a 29 Ekim ile 10 Kasım tarihlmeri arasında ilk karın düştüğünü belirten yöre sakinleri ise “Bu yıl kar yaklaşık 40 gün erken yağdı. Eskilerde 7 kez dağa yağdıktan sonra Erzurum ovasına kar yağardı. Kar yağışı sadece meteoroloji değil bizi de şaşırttı" diye konuştu.