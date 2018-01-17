Eşe, 'Seni 58 yerinden bıçaklarım' tehdidi!

Adana'da yaşayan 32 yaşındaki Meral S., boşanma aşamasında olduğu eşinin kendisini 'Seni 58 yerinden bıçaklayacağım' diyerek tehdit ettiğini söyledi

İstanbul'da yaşayan ve günlük temizlik işlerine giderek geçimini sağlayan 32 yaşındaki Meral S., 10 yıllık eşiyle problem yaşayınca boşanma davası açtı ve iki çocuğunu da alarak Adana'ya yerleşti.



Adana'da önce ev kiralayan Meral S., 9 yaşındaki diyabet hastası oğlu Enes ve 1.5 yaşındaki kızı Ecrin ile burada yaşamaya başladı. Ancak genç kadın kirasını ve faturalarını ödeyemeyince evden çıkartıldı.



Genç kadın bunun üzerine ablasının yanına yerleşti. Genç kadın eşine de boşanma davası açtı ancak hasta çocuğunun bakımı nedeniyle mahkemeye gidemeyince dava düşürüldü.



Genç kadın, eşinin arayarak kendisini tehdit ettiğini belirtti. Eşinin kendisine 'Eve geri dön, yoksa seni 58 yerinden bıçaklarım' dediğini belirten Meral S., "Eşimin ruh sağlığı bozuldu, sürekli hayvan taklitleri yapıyordu. Uyuyan kızımın bacağını ısırdı, nedenini sorduğumda 'Tavuk sandım' dedi. Onu bırakıp Adana'ya geldik kurtulacağımı sanıyordum ama telefonla arayıp, beni öldürmekle bıçaklamakla tehdit ediyor. 'Eve geri dön, yoksa seni 58 yerinden bıçaklarım' diyerek tehdit ediyor. Hasta olan çocuğumun tedavisinden dolayı çalışamıyorum, ablamın da durumu yok"şeklinde konuştu.



Genç kadın, tehditler yüzünden eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.