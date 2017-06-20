Esenyurt'ta korkunç cinayet! Kurşun yağdırdı...

Olay Esenyurt'ta sabah saat 08.00 civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre yolda yürüyen biri kadın iki kişi silahlı saldırıya uğradı. Kurşun yağmuruna tutulan iki kişi de olay yerinde can verdi. Olayı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ise inceleme başlattı. Olayla ilgili henüz ayrıntılı bilgi edinilemedi.
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