FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından, terör örgütüne destek verdiği iddiasıyla açığa alınan Burdur Adliyesi'nde görevli cumhuriyet savcısı Ümit Ünal, 17 Temmuz'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra 20 Temmuz'da adliyeye sevk edilen Ünal, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ümit Ünal'ın tutuklanması üzerine bunalıma giren Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'nda görevli eşi araştırma görevlisi Medine Ünal, dün Isparta'da oturduğu evinde ilaç içerek intihar girişiminde bulundu.
Kendisinden uzun süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve gidenler, Medine Ünal'ı baygın halde buldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Medine Ünal, ambulansla SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
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