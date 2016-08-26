26 Ağustos 2016 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Eşi FETÖ'den tutuklanınca, intihara kalkıştı

    Burdur'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında cumhuriyet savcısı Ümit Ünal'ın tutuklanmasının ardından Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görevli eşi Medine Ünal, ilaç içerek intihar girişiminde bulundu

    26 Ağustos 2016 Cuma 16:39
    Eşi FETÖ'den tutuklanınca, intihara kalkıştı
    FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından, terör örgütüne destek verdiği iddiasıyla açığa alınan Burdur Adliyesi'nde görevli cumhuriyet savcısı Ümit Ünal, 17 Temmuz'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra 20 Temmuz'da adliyeye sevk edilen Ünal, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Ümit Ünal'ın tutuklanması üzerine bunalıma giren Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'nda görevli eşi araştırma görevlisi Medine Ünal, dün Isparta'da oturduğu evinde ilaç içerek intihar girişiminde bulundu.

    Kendisinden uzun süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve gidenler, Medine Ünal'ı baygın halde buldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Medine Ünal, ambulansla SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Burdur, Burdur Intihar Girişimi, Fetö Intihar, Medine ünal

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Fuar, sıcağı kovacak mı?
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN Faiz daha da düşebilir
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner160
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz