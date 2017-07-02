'Eşimi deliler gibi seviyorum'

Sevim Hüyük'ün daha öncede bir kaç kez polise, eşi Ali Hüyük'ten şiddet gördüğü iddiasıyla başvurduğu ve koruma kararı çıkartıldığını, ancak bir süre sonra şikayetlerinden vazgeçip, koruma kararının kaldırılmasını sağladığı belirtildi. Sevim Hüyük'ün, daha önce eşinden şiddet gördüğü için de Beyşehir Gölü'nde intihara kalkıştığı ve polis tarafından ikna edildiği öğrenildi.Kaynak: DHA
Sevim Hüyük, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
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