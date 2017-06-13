Eşini öldürdü kendini bu sözlerle savundu: Kadının asli görevi...

Boşanma davaları sürdüğü sırada eşini kurşunlayarak öldüren Recep İnçke, mahkemede kendini ilk kez savundu. İnçke, "yemek yapmamak" ve "çay demlememesinin" eşinin bir suçu olduğunu söyleyip, cinayeti de onun sözleri üzerine getirdiği "cinnetle" işlediğini iddia etti. "Keşke cinnet geçirmeme sebebiyet vermeseydi" dedi

Kağıthane'de eşini boşanma davası açtığı sırada 4 kez kurşunlayarak öldüren Recep İnçke'nin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Recep İnçke hazır bulundu. Öldürülen Nisa Ece'nin ailesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği de duruşmaya müşteki olarak katıldı. İlk iki duruşmada savunma yapmayan sanık Recep İnçke bu duruşmada mahkemeye 2 sayfalık yazılı savunma sundu. Bugüne kadar savunma yapmayışını "Ben de bir takım insanlar gibi huzurunuzda yalan yanlış şeyler söyleyebilirdim. Ancak yaşanmış olan bu olaydan dolayı, rahmetliye kötü söz söylemeyi, olmayan bir takım kelimelerin dünya iyisi olan bir insanın arkasından söylemeyi kendime yakıştıramadım" diyerek savunmasına başlayan sanık, devamında 4 kurşunla öldürdüğü eşini suçladı.



"Rahmetli, bazı görevlerini yerine getirmiyordu" diyen sanık, kadının asli görevinin "Yemek yapmak, çay demlemek ve evine bakmak" olduğunu savundu. İşten eve gelince bu konulardan dolayı bir takım anlaşmazlıklar yaşadığını söyledi. Olay gününü de anlatan İnçke, telefon ile görüştüğü Nisa ile 4-5 saat gezdiğini bu süre içinde herhangi bir olumsuzluğun yaşamadığını ileri sürerek, eşinin "Başka bir yere taşınalım" teklifini kabul etmeyince sinirlerine hakim olamadığı için vurduğunu söyledi. İnçke, "Keşke başka bir yere taşınalım dediğimde rahmetli, 'ben biliyorum senin korkun abimler' kelimesini hiç kullanmamış olsaydı. Benim de o an cinnet geçirmeme sebebiyet vermemiş olsaydı" dedi.



Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



İDDİANAMEDEN

4 KEZ KURŞUNLADI

TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜ