Eşini öldürdü, parçalara ayırıp gömdü!

Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen Afgan uyruklu Rahim Özbek'in, 5 ay önce eşini öldürüp, parçalara ayırarak gömdüğü belirlendi.
Olay Balıkesir'in Alihikmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Afganistanlı 38 yaşındaki 4 çocuk annesi Hayriye Özbek, 5 ay önce kayboldu. İki hafta önce de göç idaresine gidip imza atması gereken Özbek, bu imzayı atmaya da gitmedi. Bunun üzerine polis soruşturma başlattı. Kadının 34 yaşındaki eşi Rahim Özbek'e ulaşan polis, adamı gözaltına aldı.
Özbek ilk ifadesinde polise eşinin kendisini ve çocuklarını bırakıp kaçtığını söyledi. Çiftin çocuklarıyla da görüşen polis, baba Özbek'in hareketlerinden şüphelendi.
Özbek'i ifadesinde sıkıştıran polis, kayıp kadının kocası tarafından öldürüldüğünü belirledi.
Evde eşini başına demir sopayla vurarak öldürdüğünü itiraf eden Özbek, daha sonra da cesedi parçaladığını ve sazlıklarla kaplı dere yatağına gömdüğünü söyledi.
Özbek'in gösterdiği yerde arama yapan polis, kadının cesedini buldu. Dalgıçlar cesede ait kemik parçalarını sudan çıkartırken, katil koca da adliyeye sevk edilmek üzere emniyete götürüldü.