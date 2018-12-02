Eşini öldürüp, cesedini parçalara ayırdı

Mersin'de, boşanma aşamasında olduğu bankacı eşi Cemile E.'yi öldürdükten cesedini parçalara ayırdığı iddia edilen Mustafa E. (36), tutuklandı. Ceset parçalarının bir bölümü mezarlıkta bulundu. Polis, olayı, Mustafa E.'nin eşiyle ilgili kayıp ihbarında bulunduğu sırada verdiği çelişkili ifadelerden yola çıkarak çözdü

Eşini öldürüp, cesedini parçalara ayırdı
02 Aralık 2018 Pazar 14:37

Kan donduran vahşet, geçen hafta merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa E., polise başvurarak, boşanmak üzere olduğu bir çocuğunun annesi i Cemile E.'nin kayıp olduğunu bildirdi. Ancak polis, Mustafa E.'nin çelişkili ifadelerinden şüphelendi. Araştırma başlatan polis, Mustafa E.'yi şüpheli olarak takibe aldı, bir yandan da kadının yakınlarıyla görüşüldü. Çiftin yaşadığı eve giden ekipler, silinmeye çalışılmış yerlerde kalan kan izlerini tespit etti. Bunun üzerine Mustafa E. gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan Mustafa E.'nin, çapraz sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Mustafa E.'nin eşini öldürüldükten sonra cesedini parçalara ayırdığı iddia edildi. Ceset parçalarının bir bölümü, mezarlıkta bulunduğu belirtildi.

Mustafa E., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #eş #öydürdü #parçaladı #ceset
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