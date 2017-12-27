Eşini ve çocuklarını rehin aldı!

İşsiz olduğu öğrenilen 41 yaşındaki Mustafa T., üç çocuğunu ve eşini rehin aldı. Rehinler 2 saatlik çabanın ardından kurtarıldı

Eşini ve çocuklarını rehin aldı!

Olay Şanlıurfa'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre işsiz olduğu öğrenilen 41 yaşındaki Mustafa T., eşini ve 3 çocuğunu ekmek bıçağı ile rehin aldı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Mustafa T., ailesini odaya kilitledikten sonra evinin çatısına çıktı ve bıçakla tehditler savurmaya başladı.

Bunu gören komşular durumu polise haber verdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda özel hareket polisi sevk edildi.

Mahallede geniş güvenlik önlemi alan polisler, 2 saatlik çabanın sonunda ikna edilerek teslim oldu. Mustafa T.'nin eşi ve çocukları sağlık görevlilerince muayene edilirken, Mustafa T. de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şanlıurfa #rehin
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