Eşinin başına balta vurup ağır yaraladı

ÇORUM’un Mecitözü İlçesinde Ahmet C, tartıştığı eşinin kafasına nacakla (küçük balta) vurarak ağır yaraladı

Eşinin başına balta vurup ağır yaraladı
Olay Pazar günü Çorum’un Mecitözü ilçesi Doğu Mahallesi’ndemeydana geldi. Bir çocuk annesi 48 yaşındaki Nilüfer C.'nin iddiasına göre, bir yıl önce ikinci evliliğini yaptığı 50 yaşındaki Ahmet C., arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve  Ahmet C., eline geçirdiği nacakla eşinin başına vurdu. Nacak darbelerine engel olmaya çalışırken parmakları kopma noktasına gelen Nilüfer C., hem başından hem de ellerinden ağır şekilde yaralandı. Nilüfer C.'nin çığlıklarını duyan komşuları hemen polise ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Yerde kanlar içerisinde yatan Nilüfer C.'ye ilk müdahaleyi acil servis ekipleri evde yaptı. Durumu ağır olan Nilüfer C. Mecitözü Devlet Hastanesi’ne, ardından da Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren ameliyatın ardından başına 80 dikiş atılan Nilüfer C.'nin tedavisi sürüyor. Olayın şüphelisi Ahmet C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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