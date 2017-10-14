Eşiyle kavga ettikten sonra kendini samanlığa kapattı ve...

Olay, Sakarya Sokak’ta dün 19.00 sıralarında meydana geldi. Bir süreden bu yana bunalımda olduğu öne sürülen Ali Ekber Özbey, eşi ile tartıştı. Özbey, tartışmanın kavgaya dönüşmesinden sonra evden samanlığa giderek kapıyı kapattı. Ali Ekber Özbey'i bir süre sonra merak eden yakınları samanlığa gidince ipe asılı cesedini buldu. İhbar üzerine gelen jandarma ve 112 Sağlık ekipleri Özbey'in intihar ettiğini belirledi. Evli ve 2 çocuk babası Ali Ekber Özbey’in eşiyle arazi konusunda tartıştığı tartışmanın da kavgaya dönüştüğü öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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