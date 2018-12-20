Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı yangında öldü

İstanbul Kadıköy'de çıkan yangında yangında Konya eski emniyet müdürü Cemalettin Ertem'in 88 yaşındaki eşi ve 57 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi.

Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı yangında öldü
20 Aralık 2018 Perşembe 11:57

İstanbul Kadıköy, Kozyatağı Mahallesi Hilmi Paşa Sokakta bulunan Seçkin Apartmanının 8'inci katında, sabah 06.00 sıralarında yangın meydana geldi.

1995-1996 yıllarında Konya'da il emniyet müdürlüğü yapan Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan Ertem ve kızı Hülya Ertem'in yaşadığı dairede yangın çıktı.

Komşular yardım edemedi

Yangını ilk olarak Ertem ailesinin karşı komşuları fark etti. Ertem ailesinin kapısın açmaya çalışan komşuları dumanın ve alevlerin artması nedeniyle kapıyı açamadan binadan çıkmak zorunda kaldılar.

İtfaiyenin çabası yetmedi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, Cahidan Ertem ve kızı Hülya Ertem'in cansız bedeni ile karşılaştı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #yangın #cemalettin ertem #emniyet müdürü
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