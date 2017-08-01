Eski eşi dava açtı. Ünlü mimarın 1 yıl hapsi isteniyor!

Televizyon ekranlarından tanıdığımız ünlü Mimar Selim Yuhay'ın 1 yıla kadar hapsi isteniyor. Yuhay'ın eski eşinin iddiasına göre Yuhay 3 çocuğuyla ilgilenmiyor

Eski eşi dava açtı. Ünlü mimarın 1 yıl hapsi isteniyor!

Televizyon ekranlarında ev dekor etmesiyle tanıdığımız Mimar Selim Yuhay hakkında eski eşi Evlin Avidor dava açtı. Avidor şikayet dilekçesinde eşinin çocuklarının eğitim, sağlık gibi giderlerini karşılamadığını bu yüzden de eski eşinin cezalandırılmasını istedi.

Şikayeti değerlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yuhay hakkında ailesiyle ilgilenmeyerek üzerine düşen hükümlülüğü ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı. Yuhay'ın 1 yıla kadar hapsi istenirken, davanın ise ilerleyen günlerde başlaması bekleniyor.
 

İki yıl önce boşandılar


Yuhay ve balerin olan eski eşi Avidor iki yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştı. Yuhay, Avidor'un evli oldukları dönemde yasak ilişkiler yaşadığını ileri sürmüştü. Mahkeme çifti şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşamış, üç çocuğun velayetini de Avidor'a vermişti. Mahkeme Yuhay'ın da aylık bin 800 TL nafaka parası ödemesini öte yandan çocuklarının sağlık, eğitim gibi giderlerini de ödemesine hükmetmişti.
Etiketler; #mimar #selim yuhay
Önceki Haber
Almanya'dan AB'ye Türkiye baskısı!
Sonraki Haber
Bütün öğretmenler kadrolu olmalı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.