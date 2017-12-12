Eski eşinden ölü taklidi yaparak kurtuldu!

Ankara’da Mustafa Masatlı (36), boşandığı Zeynep Altındal'ı (30) barışmak için geldiği evinin önünde çıkan tartışma sonucu tabancayla kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Altındal'ı tekmeleyip, tepki vermeyince öldüğünü düşünen Masatlı kaçtı. Hastaneye kaldırılan Altındal, ölü taklidi yaparak kurtulduğunu söyledi

Olay, Yeşiltepe Mahallesi Menekşe Sokak’taki 12 katlı apartmanın dördüncü katında meydana gledi. Mustafa Masatlı (36), 6 yıl önce boşandığı Zeynep Altındal ile (30) konuşup, barışmak için evine gitti. Masatlı yangın merdiveninde beklerken, bir süre sonra Zeynep Altındal, okuldan aldığı çocuğuyla eve döndü. Asansörden inen Altındal'ın karşısına çıkan Mustafa Masatlı, barışmak istediğini söyledi. Ancak Zeynep Altındal, olumsuz yanıt verdi.



Aldığı cevap karşısında öfkelenen Masatlı, yanındaki tabancayı çıkarıp, Zeynep Altındal’a doğrultarak peş peşe ateş etti. Masatlı, görgü tanıklarının iddiasına göre 10 el ateş etti. Masatlı, kanlar içerisinde yere yığılan Zeynep Altındal’ı tekmeleyip, öldüğünden emin olmak istedi. Tepki vermeyen Altındal'ın öldüğünü düşünen Mustafa Masatlı, olay yerinden kaçtı.



Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Zeynep Altındal, ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Zeynep Altındal'ın sağlık ekiplerine ölü taklidi yaparak kurtulduğunu söyledi.



Polis, kaçan Mustafa Masatlı’nın yakalanması için çalışma başlattı.