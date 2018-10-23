Eski eşini 18 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Bursa'da, Hasan G. (45), sokakta tartıştığı eski eşi Özlem Meşeli'yi (38), 18 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polis, eski eşinin çantasıyla kaçarken güvenlik kamerasınca görüntülenen Hasan G.'yi yakalamak için çalışma başlattı

Eski eşini 18 yerinden bıçaklayarak öldürdü
23 Ekim 2018 Salı 11:49

Olay, sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 4'üncü Selvi Sokak'ta meydana geldi. Hasan G., iddiaya göre, eski eşi Özlem Meşeli ile sokakta bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Hasan G., tartışma sırasında üzerindeki bıçağı çıkarıp, Özlem Meşeli'yi 18 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi, kanlar içindeki Özlem Meşeli'ye ilk müdahaleyi yaptı. Meşeli, daha sonra ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Meşeli, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ÇANTAYI ALARAK KAÇTI

Hasan G., olayın ardından eski eşinin el çantasını alarak kaçtı. Hasan G.'nin  kaçışı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
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