25 BIÇAK YARASI

VATANDALAR ZANLIYI LİNÇ ETMEK İSTEDİ



DEHŞET ANI KAMERADA

Haber Kaynağı: DHA

Olay saat 10.00 sıralarında Pendik'te meydana geldi. 35 yaşındaki Çiğdem Koç, eski eşinde olan çocuklarına kargoyla bilgisayar göndermek için postaneye doğru yürüyordu. Bu sırada arkasından yaklaşan ve 10 yıl önce boşandığı eski eşi Mustafa Kara elindeki bıçakla kadına saldırdı. Bıçağı defalarca saplayan Kara daha sonra hızla olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kadının durumunu ağır olduğunu fark eden bir esnaf özel bir araçla hastaneye götürdü.25 bıçak yarası olan 2 çocuk annesi Koç hemen ameliyata alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Çevredeki vatandaşlar ve esnaf olaydan sonra kaçmaya çalışan eski koca Mustafa Kara'yı kovalamaya başladı. Bir dükkana giren saldırgan vatandaşlar darp etti. Saldırganı linç edilmekten olay yerine gelen polis ekipleri kurtardı. Yakalan saldırgan gözaltına alınarak Pendik Asayiş Büro Amirliğine teslim edildi.Yaşanan dehşet bir işyerinin kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.Görüntülerde sokakta yürüyen kadına arkadan sarılan ve saçlarından tutan eski koca elinde bıçağı defalarca saplıyor. Kadın yere düştükten sonra saldırgan koşarak kaçıyor. Çevredekiler de saldırganın peşinden koşuyor.