11 Ekim 2016 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Eski eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü

    Pendik'te eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

    11 Ekim 2016 Salı 17:31
    Eski eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü
    Olay saat 10.00 sıralarında Pendik'te meydana geldi. 35 yaşındaki Çiğdem Koç, eski eşinde olan çocuklarına kargoyla bilgisayar göndermek için postaneye doğru yürüyordu. Bu sırada arkasından yaklaşan ve 10 yıl önce boşandığı eski eşi Mustafa Kara elindeki bıçakla kadına saldırdı. Bıçağı defalarca saplayan Kara daha sonra hızla olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kadının durumunu ağır olduğunu fark eden bir esnaf özel bir araçla hastaneye götürdü.

    25 BIÇAK YARASI

    25 bıçak yarası olan 2 çocuk annesi Koç hemen ameliyata alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    VATANDALAR ZANLIYI LİNÇ ETMEK İSTEDİ

    Çevredeki vatandaşlar ve esnaf olaydan sonra kaçmaya çalışan eski koca Mustafa Kara'yı kovalamaya başladı. Bir dükkana giren saldırgan vatandaşlar darp etti. Saldırganı linç edilmekten olay yerine gelen polis ekipleri kurtardı. Yakalan saldırgan gözaltına alınarak Pendik Asayiş Büro Amirliğine teslim edildi.

    DEHŞET ANI KAMERADA

    Yaşanan dehşet bir işyerinin kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.Görüntülerde sokakta yürüyen kadına arkadan sarılan ve saçlarından tutan eski koca elinde bıçağı defalarca saplıyor. Kadın yere düştükten sonra saldırgan koşarak kaçıyor. Çevredekiler de saldırganın peşinden koşuyor.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Kadın Cinayeti, Pendik Kadın Cinayeti

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Murat B. BABAOĞLU Murat B. BABAOĞLU Pireyi deve yapıyoruz
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Dostluk 'merhaba' ile başlar
  • Hüseyin ÇATAL Hüseyin ÇATAL Merhaba ve elveda Rosetta
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz