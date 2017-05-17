Eski eşini ve ailesini öldürüp kaçtı!

Konya'da Erdal Atlı, 4 ay önce boşandığı ve 2 çocuğunun annesi eşi 41 yaşındaki Yasemin Yıldız, eski kayınpederi 72 yaşındaki Behram Yıldız ve kayınvalidesi 59 yaşındaki Fatma Yıldız'ı av tüfeğiyle öldürdü. Cinayet şüphelisi Atlı, daha sonra da evde bulunan 7 yaşındaki kızı S.A.'yı, yanına alarak kaçtı

Olay, bugün saat 09.40 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahallesi Akif Sokakta bulunan Olcay Kent Sitesi'ndeki binanın beşinci katında meydana geldi. TIR şoförü Erdal Atlı, iddiaya göre şiddet uyguladığı için bir yıldır ayrı yaşadığı, 4 ay önce boşandığı ve ailesinin yanında kalan ev hanımı eşi Yasemin Yıldız'ın yanına geldi. Erdal Atlı, eski eşi Yasemin Yıldız, kayınvalidesi Fatma Yıldız ve kayınpederi Behram Yıldız ile evin girişinde belirlenemeyen nedenle tartıştı. Erdal Atlı, kızı S.A.'nın gözleri önünde, kapının girişindeki koridorda kayınvalidesi, kayınpederi ve kapının arkasına saklanan eşine av tüfeğiyle ateş açtı. Yasemin Yıldız ile babası Behram ve annesi Fatma Yıldız kanlar içinde yere yığılırken, Erdal Atlı, S.A.'yı da yanına alarak geldiği araçla kaçtı.



Silah sesini duyan komşuları polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Fatma ve Behram Yıldız içfti ile kızları Yasemin'in öldüğünü belirledi.



'OĞLUNA KOŞ, YETİŞ' DİYE MESAJ ATMIŞ

DÜN EV KİRALAMIŞ



"KİMSE YÜKSEK SESLE CİNAYET PLANLAMAZ"