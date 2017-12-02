Eski eşini ve kızını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı

Zonguldak'ta bir kişi, boşandığı eski eşini ve kızını tabanca ile öldürdü, oğlunu da ağır yaraladı

Acı olan Zonguldak'ın Gökçebay İlçesi'nde meydana geldi. Pide fırınında çalıştığı öğrenilen Güngör Kaçar, dün saat 21.30 sıralarında çocuklarını ziyaret etmek için boşandığı Gülay Gökdemir'in TOKİ'deki evine gitti. İkili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Güngör Kaçar, yanındaki tabanca ile eski eşi Gülay Gökdemir'i ve çocukları Barbaros ve Betül'ü vurdu.



Silah seslerini duyan komşular durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri eve girdiklerinde üç kişiyi kanlar içinde yerde yatarken buldu.



Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 39 yaşındaki anne Gülay Gökdemir'in ve 11 yaşındaki Betün Kaçar'ın hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi. Ağır yaralı olan 15 yaşındaki Barbaros Kaçar ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



Polis ekipleri de Güngör Kaçar'ı olay yerinde gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.