Eski eşini vurdu, intihar etti

Bursa'da bir adam ayrıldığı eşini silahla vurarak yaraladı, daha sonra da intihar etti

Bursa 'da bir kişi ayrıldığı eski eşini tabanca ile ağır yaraladı, daha sonra da aynı silahı başına dayadı ve intihar etti.



İntihar etti

Olay Bursa'nın Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 40 yaşındaki Mehmet Yayla ile bir süre önce boşandığı 39 yaşındaki Gönül Taç arasında tartışma çıktı.İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yayla, yanındaki silahla eski eşine 4 el ateş etti.Olayı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Taç'ı hemen hastaneye kaldırdı. Hemşire olduğu öğrenilen Taç'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.Yayla, olayın ardından Taç'ın yaşadığı evin yakınına gitti. Alınan bilgiye göre Yayla burada silahı başına dayayarak intihar etti. Olayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yayla'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yayla'nın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.