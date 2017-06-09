Eski eşinin boğazını kesti, bebeğiyle yola attı

Konya'da evli kadın, boşandığı eşi ile tatile gitmek için yola çıktı. Yolda ikili arasında tartışma çıkınca eski koca, kadının boğazını kesti ve araçtan attı. Genç kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi

Olay Konya'nın Seydişehir İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre evli olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Fatma Nur Duran, boşandığı eşi N.Ş. ile tatile gitmek için evden çıktı. Duran çıkarken yanına ilk evliliğinden olan 4 yaşındaki oğlu ile yeni evliliğinden olan 3 aylık bebeğini de yanına aldı.



Eve giden Duran'ın eşi, karısı eve gelmeyince durumu polise haber verdi. Polis Duran'ı ararken, Antalya'ya gitmek için yola çıkan Duran ve eski eşi de araçta kavga etmeye başladı.



İddiaya göre kavga sırasında N.Ş. aracını yolun sağına çekti ve Duran'ı dövdü. Daha sonra da kadının boğazını bıçakla kesen N.Ş., 3 aylık bebekle Duran'ı araçtan attı. N.Ş. 4 yaşındaki oğlunu ise yanına alarak olay yerinden kaçtı.



Olayı gören çevredekiler ise durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Duran'ı hastaneye kaldırdı. Kafasında çatlaklar olduğu belirlenen ve boğazı kesilen Duran'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. 3 aylık bebeğin ise Duran'ın babasına teslim edileceği öğrenildi.



YAKALANDI

Olay sonrası polis N.Ş.'nin peşine düştü. Polis ekipleri adamı, Çomaklı Mahallesi'nde saklandığı bir evde yakaladı. N.Ş.'nin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.