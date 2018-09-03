Eski savcıyı öldürüp, çöplüğe attı!

Niğde'de, eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur (40), başından tabancayla vurularak öldürüldükten sonra, cesedi çöplüğe atıldı. Cinayeti kendisinin işlediğini arkadaşına anlatan Adnan A. (42), ihbar üzerine polis tarafından gözaltına alındı

Eski savcıyı öldürüp, çöplüğe attı!
03 Eylül 2018 Pazartesi 13:14

Dün akşam saatlerinde, Adnan A., iddiaya göre, arkadaşı eski savcı Serhat Yağmur'la şehir dışındaki bölgede buluştu. İkili arasında burada bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüdü. Adnan A., yanında taşıdığı tabancayı çekti ve Serhat Yağmur'u başından vurarak öldürdü. Adnan A. daha sonra, eski savcı Yağmur'un otomobiline koyduğu cesedini, Sazlıca beldesi yakınlarında bulunan çöplüğe götürüp, attı. Adnan A., ardından da bir arkadaşına olayı anlatarak, yardım istedi. Arkadaşı da durumu polise bildirdi. Hemen harekete geçen polis ekipleri, çöplükte eski savcının cesediyle karşılaştı.

Niğde  Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma sonrası katil zanlısı Adnan A.'yı kısa sürede yakalayarak  gözaltına aldı.

Tartışmanın ikili arasındaki bir para anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı ileri sürüldü.

Niğde'de 4 yıl görev yaptıktan sonra Konya'ya atan eski savcı Serhat Yağmur'un 2 yıl önce kendi isteğiyle mesleğinden istifa ettiği bildirildi.

Adnan A.'nın polisteki sorgusu sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #niğde #cumhuriyet savcısı #savcı cinayet #ölüm
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