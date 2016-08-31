EVİNDE DE 1 DOLAR BULUNMUŞTU

Haber Kaynağı: DHA

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve 17 Ağustos’ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput, Bursa H Tipi Cezaevi’ne girdikten sonra üst araması yapıldı. Harput’un üzerinde, beze sarılı Arapça yazılmış bir kağıt bulundu. Bursa H Tipi cezaevi yönetimi tarafından el konulan not, teslim edildiği Cumhuriyet Savcılığı’nca, yeminli tercümana tercüme edildi. Fethullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'in, bizzat kendisinin Arapça olarak yazdığı bildirilen notta "Allah seni kötülüklerden korusun. Sağlık, sıhhatli ve işlerinde başarılara muvaffak eylesin. Allah her zaman yanınızda. Kıtmirim " sözlerinin yer aldığı öğrenildi. Gülen’in kendisine çok yakın bulduğu kişilere bu notları gönderdiği belirtildi.Ashabı Kehf ya da Yedi Uyuyanlar ve onlarla birlikte mağarada 300 yıl kalan 'Kıtmir' adlı köpek, Kuran-ı Kerim’deki ayetlerde geçiyor. Fethullah Gülen, sohbetlerinde Kuran’da cennetle müjdelenen 'Kıtmir'i sık sık kullanıyor ve kendisine de 'Kıtmir' nitelemesi yapıyor.Ankara'da, 25 Temmuz’da gözaltına alınan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput'un evinde yapılan aramada bir dolar çıkmıştı. Tutuklandığı mahkemede, 1 dolarla ilgili de konuşan Harput, "Yapılan aramada bulunan 1 doların yanında 5, 10 ve 20 dolarlar da vardı. Bu paralar umreye gittiğimde kullanmak amacıyla aldığım ve sonrasında bende kalan paralardır. Allah nasip eder de yeniden umreye gidersem kullanmayı düşünüyordum. Terör örgütü başının okuyarak üyelerine verdiği paraların, bu yaşımda emekli bir vali olarak bu amaçla bulundurduğum yönündeki iddiaları kabul etmiyorum. Aptalca buluyorum. Ben suçsuzum. Daha sonradan bunun ortaya çıktığında vicdan azabı hissetmemeniz için salıverilmeme kararı vermenizi veya adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ederim" diye ifade vermişti.