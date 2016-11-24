Eskişehir ve Samsun'da şehit acısı

Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında Suriye rejimini yaptığı saldırı sonrası şehit olan isimlerden Melih Özcan'ın ailesine acı haber bildirildi

Fırat Kalkanı operasyon kapsamında El Bab bölgesinde Suriye rejim uçakları, Türk askerlerinin bulunduğu yeri bombaladı. Saldırıda 3 asker şehit oldu.



Eskişehir'de şehit acısı



Şehit düşen askerlerden birinin piyade uzman çavuş Melih Özcan olduğu öğrenildi. 30 yaşında şehit olan Özcan'ın acı haberi Eskişehir'deki ailesine bildirildi.



Oğullarının şehit olduğunu öğrenen baba Mehmet ve anne Melek Özcan gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine bayrak asılırken, evin önünde de bir ambulans hazır bekletildi.



Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.





Samsun'da şehit acısı



Diğer bir şehidin ise Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Erdal Bolat olduğu öğrenildi. Bolat'ın şehit haberi Samsun Alaçam'da yaşayan ailesine bildirildi. Aslen Sivaslı olan Bolat'ın ailesi ile birlikte Alaçam'da yaşadığı öğrenildi. Şehidin evine Türk Bayrağı asılırken, acı haberi alan yakınları ise eve gelmeye başladı.



Şehidin annesi Döne Bolat'ın acı haber üzerine sinir krizi geçirdiği öğrenildi. Bolat'ın bekar olduğu ve 4 kardeş olduğu bildirildi. Şehit Bolat en son 4 ay önce ailesinin yanına izne gelmiş.

