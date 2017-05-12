Eskort site yöneticisinin yıllık geliri şaşırttı!

Samsun merkezli 13 ilde eş zamanlı olarak fuhuş operasyonu başladı

Samsun merkezli 13 ilde yapılan eş zamanlı fuhuş operasyonunda 731 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonunun, Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonlarından biri olduğu belirtildi.



Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı talımatıyla bu sabah Samsun merkezli olmak üzere Konya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Muğla, Hatay, Mersin, Adana, İzmir, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon başlattı.



Sabah saat 06.00'da başlayan 'Son Kapı 1' adı verilen fuhuş operasyonuna 1781 polis katıldı. Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonlarından biri olan ve 731 şüpheli hakkında gözaltı kararının bulunduğu baskında çok sayıda kişi gözaltına alındı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Örgütlü olarak fuhuş yaptırmak' suçlarından gözaltına alınanlar arasında 30 eskort sitesinin yöneticilerinin de yer aldığı belirtildi. Öte yandan şüphelilerin toplam 2 milyon TL'lik mal varlığına da el konuldu. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.



ESKORT SİTE YÖNETİCİSİNİN YILLIK GELİRİ 750 BİN TL

Samsun'da Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 29 eskort site yöneticisinin yanısıra çok sayıda kadın gözaltına alındı. Yapılan teknik ve fiziki takip sırasında eskort sitesi yöneticilerinin Türkiye'nin büyük illerinde site kurduğu, örgüte bağlı olarak çalıştığı, 668 kadının abone olduğu ve abonelik ücreti olarak 400 lira ödedikleri ortaya çıktı. Örgütün bu paraları paravan hesaplardan transfer ettikleri belirlendi., Eskort sitesi yöneticilerinin bazılarının bilişim uzmanları olduğu, 1 kadının yıllık gelirinin 200 bin lira, site yöneticisinin ise 750 bin lira olduğu ortaya çıkartıldı.Öte yandan örgüte ait piyasa değeri 2 milyon 75 bin lira olan 3 villa, 2 apartman dairesi ve 6 lüks otomobile, Samsun Sulh Ceza Mahkemesi'nden alınan kararla el kondu. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada dijital verilere de el konuldu. Örgüt yöneticilerine ait 25 banka hesabı da bloke edildi. Bu sabah eş zamanlı başlayan operasyonun devam ettiği bildirildi.