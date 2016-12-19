Ethem Sarısülük davasında polise 10 bin TL ceza!

Ethem Sarısülük’ün ölümüyle ilgili davada karar belli oldu

Ankara'da, 1 Haziran 2013 tarihinde Kızılay Meydanı'ndaki Gezi eylemleri sırasında Ethem Sarısülük'ün öldürülmesiyle ilgili davada, Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar çıktı. Mahkeme heyeti sanık polis Ahmet Şahbaz'ı 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Bu cezayı da 10 bin 100 lira adli para cezasına çevirdi.



Ethem Sarısülük, 1 Haziran 2013 tarihinde Gezi eylemlerine destek amacıyla Kızılay Meydanı'nda yapılan protesto sırasında başına isabet eden kurşunla öldü. Sarısülük’ü vurduğu suçlamasıyla tutuklanan ve Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'olası kastla adam öldürme' suçundan yargılanan polis memuru Ahmet Şahbaz, 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldı.



YARGITAY BOZDU, SANIK TAHLİYE OLDU



Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, kararı usulden bozarak, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Ardından davanın güvenlik gerekçesiyle Aksaray'da görülmesine karar verildi, tutuklu olan polis memuru Şahbaz da tahliye oldu.



Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, Ethem Sarısülük'ün annesi Sayfı ve kardeşleri Cem Sarısülük, İkrar Salısülük, tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık polis memuru Ahmet Şahbaz da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.



Mahkeme Başkanı İlker Aktaş, 31 CD, Ethem Sarısülük'ün ağabeyi Mustafa Sarısülük'ün talebi üzerine hazırlanan bilirkişi raporu ile TÜBİTAK ve TRT'den gelen raporların incelendiğini belirtti.



Heyet, sanık Ahmet Şahbaz'ın, 'Taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediği sabit görüldüğü, suçun işleniş biçimi, sanığın taksire dayalı kusurun derecesi, meydana gelen zararın ağırlığı göz önüne alınarak 2 yıl hapis cezası verdi. Ceza, ilk önce Türk Ceza Kanunu'nun 27/1 maddesi (Sınırın aşılması) uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak ceza 1 yıl 8 aya, iyi hal indirimiyle birlikte 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti hapis cezasını 10 bin 100 lira adli para cezasına çevirdi.



ANNEDEN TEPKİ



Karar sonrası Sarısülük'ün annesi Safı Sarısülük adliyeden çıkarken, görevli polislere tepki gösterdi. Annesinin bu hareketi üzerine oğlu Cem Sarısülük annesine tepki göstermemesi konusunda uyarıda bulundu.



Annesine o polislerin senin oğlundan ne farkı var diyen Cem Sarısülük, alçak olanların görevini yapanlar değil, kararı verenler olduğunu söyledi.





AVUKATTAN TEPKİ



Dava sonrası açıklama yapan Sarısülük'ün avukatı Murat Yılmaz da karara tepki gösterdi. İfade özgürlüğü var diyenlerin bu kararı görmesinin gerektiğini belirten Yılmaz, bir insanın öldürüldüğünü ve ceza olarak da Ahmet Şahbaz'a 10 bin 100 TL ceza verildiğini söyledi. Bu kararı okurken insanın utanması gerektiğini belirten Yılmaz, kasten bir insanın öldürüldüğünü ancak kolluk kuvvetlerinin kollandığını iddia etti. Yılmaz, kolluk kuvvetlerinin önce kollandığını sonra ise Aksaray'da aklandıklarını belirtti. Mücadelelerinin devam edeceğini belirten Yılmaz, Ahmet Şahbaz'ın Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ödüllendirildiğini ileri sürdü. Yılmaz, artık kimsenin bu ülkede hukuk olduğunu, adalet olduğunu söylememesini de belirtti.



Anne Safı Sarısülük ise ''Utansın, parası çoksa kendisi versin. Benim oğlum yatıyor, katil geziyor, parasını yiyor'' diyerek tepki gösterdi.