Etkili CV Nasıl Hazırlanır?

Siz ne kadar başarılı olursanız bunu karşı tarafa yansıtamadığınız sürece hiçbir anlamı yoktur. Bu perspektiften bakıldığında o pozisyon için en uygun kişi siz bile olsanız karşı tarafa gösteremediğiniz taktirde bir önemi yoktur. CV'niz yani özgeçmişiniz aslında firmanın gözünde sizin etiketinizdir. Ne kadar etkili ve kendinizi maksimum düzeyde gösterebildiğiniz bir CV hazırlarsanız işe seçilme şansınız da o kadar artacaktır

Bu yazımızda sizlere özgeçmişinizi nasıl en etkili şekilde hazırlayabileceğinizi ve tüm rakiplerinizin önüne nasıl geçeceğinizi birkaç adımla açıklayacağız.

Hayat hikayenizi değil, iş ve eğitim geçmişinizi anlatmalısınız

Günümüzde açılan pozisyona alınacak kişi sayısı 10 olsa bile o ilana yapılan başvuru en az 300 oluyor. İnsan Kaynakları uzmanlarının görevi CV'leri ayrıntılı incelemek olsa da haliyle bu kadar başvuru sayısı yüksek iken ellerindeki tüm CV'leri inceleme süreleri maksimum 2-3 dk oluyordur herhalde. Buna ek olarak bir de İK Uzmanlarının eleme filtresinden geçseniz bile bir de bölüm müdürleri sizi filtreden geçiriyor hele onların ayırdıkları zaman maksimum 20-30 saniye olacaktır. Siz de CV hazırlarken bunu mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Hakkınızda her şeyi yazmak yerine sadece hakkınızda bilmeleri gereken ve o işle ilgili olan şeyleri yazmanız yeterli olacaktır.

Şöyle düşünebilirsiniz; az, çoktur. Bu bakış açısıyla yaklaşıp gerçekten gerekli gördüğünüz noktalara değinerek hem etkili bir CV hazırlamış olursunuz hem de rakiplerinizin önüne geçmiş olursunuz. Hazırladığınız etkili CV 2 sayfayı geçmemelidir.

1/3 Kuralı

Biraz önce CV'nize ayrılan zamanın 20-30 saniye olduğundan bahsetmiştik. Müdür ya da İK uzmanı CV'nizi eline aldığında ilk baktığı kısım en üst kısmı oluyor yani CV'nin 1/3'ü. İsim, Soyisimden sonra o kısma hakkınızdaki genel bilgileri yazmak yerine gerçekten karşı tarafı etkileyecek olan "güçlü yönlerinizi" ve "deneyimlerinizi" yazarsanız orada karşı tarafı etkileme şansını elde etmiş olabilirsiniz. En önemli kısımları en başa yani 1/3lük kısma getirecek şekilde hazırladığınız CV'niz sizi diğer adayların önüne geçirecektir.

Her ilana göre ayrı CV hazırlamalısınız

İşte aslında en bilinmeyen ve en çok yapılan hata budur. Siz güzel bir CV hazırladığınızı düşünerek her ilana o CV ile başvuruyor olabilirsiniz ancak her ilanın sizden bekledikleri aynı değildir. Bu sebeple başvurduğunuz ilanları ayrıntılı bir biçimde incelemeli ve işin gerekliliklerine göre CV'nizi düzenleyerek daha etkili hale getirmelisiniz.

Not : Başvurunuzu tamamlamadan önce önyazı eklemeyi unutmayın. İş başvurusu yaparken önyazısının önemi | personelalimlarivar.com başlıklı yazıyı okumak için üzerine tıklayabilirsiniz.

Sadece işlerinizden değil, başarılarınızdan da bahsetmelisiniz.

Etkili bir CV hazırlamanın en püf noktalarından biri de çok göze batmadan yani aslında çok fazla kendinizi övmeden başarılarınızdan bahsedebilmektir. Yani yaptıklarınızı anlatırken yaptığınız şeyin o işe olan katkısından da bahsetmelisiniz ki karşı taraf sizin neyi ne kadar yapabildiğinizi anlayabilsin.

Yazım hatalarına çok çok dikkat etmelisiniz.

Küçük hataların büyük sonuçları olur. Bu sebeple hele ki işe başvururken yazdığınız şeylere, kullandığınız noktalama işaretlerine ve hatta dili kullanımınıza çok çok dikkat etmelisiniz. Önemsiz gibi görünüyor olabilir ama inanın sadece ufak bir hatanızdan bile başka biri seçilebilir. İnsan kaynakları yöneticisini, CV'sini özensiz hazırlamış birinin işini de aynı şekilde özen göstermeden yapacağını düşündürmek istemezsiniz değil mi?

Kolay da görünse her bir noktayı göz önünde bulundurarak hazırladığınızda CV'niz gerçekten etkili olacaktır ve sizleri rakiplerinizin önüne geçirecektir. Unutmayın iş aramak sabır ve emek gerektiren bir süreçtir.