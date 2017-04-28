Ev almak isteyenlere devlet desteği. İşte ayrıntılar...

Devlet, konut almak isteyenlere destek veriyor. İşte o desteğin şartları...

Ev almak isteyenlere devlet destek veriyor. Eğer üzerinize tapulu bir ev yoksa bankadan konut hesabı açıp 3 yıl boyunca buraya ödeme yaparsanız devlet de 15 bin TL destek veriyor.



Ev almak için para biriktirenlere devlet desteği var. Buna göre bankadan konut hesabı açıp para biriktirmeye başlarsanız devlet de destek veriyor. Tabi bunun için bazı şartlar var. Öncelikle üzerinize tapulu hiçbir konutun bulunmaması gerekiyor.



Daha sonra destek almak isteyen kişi kendi adına anlaştığı bir bankadan konut hesabı açtırıyor. Şunun da bilinmesi gerekiyor ki başka bankaya hesabınızı daha sonra transfer ettiremezsiniz.



Bu hesaba ilk olarak 30 bin TL öderseniz, devlet desteğini daha çok alabilirsiniz. Sonra da açtığınız hesaba her ay ya da üç ayda bir para yatırmak durumundasınız. Eğer ödemenizi aylık olarak yapıyorsanız en az ayda 250 TL en fazla da 2500 TL ödeme yapmak durumundasınız. Ancak üç ayda bir ödeme yapmayı tercih ediyorsanız bu kez de en az 750 en fazla da 7.500 TL yatırabilirsiniz.



Aksatırsanız destek yok

3 yıl ödemek şart

Desteğin şartları bitmiyor

Konut hesabı açtıran kişinin ödemeleri de kesinlikle aksatmaması lazım. Eğer aksatırsa devlet desteğini geri çekiyor. Bunun da belirli sınırları var. Örneğin aylık ödeme yapanlar bir yıl içinde 3'ten fazla kez ödeme yapmazsa bu destek geri çekiliyor. Eğer üç ayda bir ödeme yapanlar da yılda birden fazla kez aksatırsa ödeme yapması devlet katsını alamıyor.Eğer devletten destek almak istiyorsanız şartlar bununla da kalmıyor. En az üç yıl boyunca bu sistemde kalmak zorundasınız. Devletten alacağınız destek de para yatırdığınız aya göre hesaplanıyor. Eğer hesabınıza düzenli bir şekilde 36-47 ay arasında ödeme yaptıysanız alacağınız destek en fazla 13 bin TL olacaktır. Eğer 48 ay-59 ay arasında bir ödeme yaptıysanız bu kez de en fazla 14 bin TL destek alacaksınız. Eğer 60 ya ve üstü bir ödeme yaptıysanız da alacağınız miktar en fazla 15 bin TL olacak.Tabii ki şartlar bununla da bitmiyor. Mesela 18 yaşından küçükler de konut hesabı açabiliyor ancak velisi tarafından açılış yapılabiliyor. Hesap açtıracak kişinin üzerinde başka bir tapunun da bulunmaması gerekiyor. Bir kişi sadece bir hesap açtırabilirken, bankalar arası transfer de yapılamıyor. Konut hesabı açtıracak olan kişinin Türk vatandaşı olması da şart.