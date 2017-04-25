Ev kadınlarına emeklilik imkanı!

Bir işte çalışmayan ev kadınlarına 5510 sayılı yasa ile sigortalı olma şartı getirildi. Ev işleriyle uğraşan 12 milyon kadın var

Ev kadınlarına da sigortalı olma imkanı geliyor. Buna göre bazı şartları yerine getiren kadınlar sigortalı olup emeklilik hakkına kavuşabilecek. Bunun için kadının evinde örgü, dantel, yapma çicek gibi bir şeyler üretip satması gerekiyor. Kadınların ödeyeceği prim ise kazançlarının yüzde 32'si olarak hesaplanıyor. Kadınlar 9000 gün prim ödemeleri durumunda da emekli maaşı alma hakkına sahip oluyor. Tabii ki bunun için kadınların 58 yaşını da doldurması şart.



455 LİRADAN BAŞLIYOR

BAĞKUR KAPSAMINDALAR

İşte ev kadınlarına emeklilikle ilgili ayrıntılı bilgi.Ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalı olabilmeleri için havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, ip ve urgan gibi eşyaları evde kendi imkanlarıyla çalışıp üreterek satışını yapmaları gerekiyor. Ayrıca 18 yaşını doldurmak ve bir işyerinde çalışmamak şart.Hayır. Ticari, tarımsal ya da mesleki faaliyetlerinden dolayı Gelir Vergisi’ne tabi olunmamalı.Önce, vergi dairesinden Gelir Vergisi mükellefi olunmadığına dair yazı alınacak. Ardından ‘İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi’ doldurulacak. Bir de kimlik fotokopisi gerekiyor.İsteğe bağlı sigortalılık talep tarihini takip eden günden itibaren başlatılır.Vergiden muaf olarak evde el işi yapan kadınlar, kendileri tarafından belirlenecek kazancın yüzde 32’si oranında prim ödeyecek.Primin yüzde 20’si malullük, yaşlılık (emeklilik) ve ölüm sigortası, yüzde 12’si ise Genel sağlık Sigortası priminden oluşuyor. 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasında yatırılacak en düşük prim tutarı ‘455 lira’ olarak belirlendi.İsteğe bağlı sigortalı, ödediği primlerin karşılığı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanır. İsteğe bağlı sigortalı, 5 yıl prim ödemiş ise geride kalanlara ölüm aylığı da bağlanır.Bu kapsamda yatırılan primler BağKur kapsamında değerlendiriliyor. Normalde esnaf Bağkur için ayda 613 lira öderken, ev kadınları 158 lira daha az prim ödeyerek Bağkurlu olabiliyor.Bağkur kapsamında olan kadın sigortalılar 9000 gün prim ödemek zorunda. Ayrıca emeklilik için 58 yaşını doldurmak gerekiyor. Öte yandan emekli olmadan önceki son 3.5 yılda bir işyerinde işçi olarak çalışma imkanı bulan kadınlar 9000 gün değil de 7200 gün üzerinden emekli olabilir.Evet. bugün isteğe bağlı olarak prim ödemeye başlayan kadınlar 5400 gün prim ve 61 yaş şartlarıyla yaş haddinden emekli olabiliyor. (Posta)