Evcil Hayvan Sahiplenmeden Önce Bilmeniz Gerekenler

Hayvanları çok seven kişiler eğer bakma imkanları varsa kedi ve köpek gibi evde bakımı kolay olabilecek evcil hayvanları sahipleniyor ve birlikte bir yaşam sürüyorlar. Evcil hayvan sahiplenmek isteyenlerin karar vermeden önce bazı detayları göz önünde bulundurmasında ve sorumluluk alırken yeterli zamanları, imkanları ve bütçelerinin olup olmadığını gözden geçirmelerinde fayda var. Evcil hayvan sahibi olmak bir o kadar keyifli ve mutluluk veren bir durumken, ilave sorumluluk üstlenmeyi de gerektiren bir durum. Çünkü sahiplenilecek olan evcil hayan da bir canlı ve özenli bir bakıma ihtiyaç duyacak.

Evcil hayvan sahiplenmek ve bakmak istiyorsanız öncelikle imkanlarınızın, ortamınızın hangi hayvan için daha uygun olacağını belirlemelisiniz. Kediler ev yaşamına kolay adapte olabilen hayvanlardır ve tuvalet ihtiyacını gidermek için dışarı çıkartılmaları gerekmez. Evin uygun bir köşesine konulacak kedi tuvaleti içine kedi kumu koyarak kedinin bu alanda tuvalet yapmasını sağlayabilirsiniz. Köpekler de ise durum farklıdır; köpeğin tuvalet ihtiyacını karşılamak için onu sokağa çıkartmak ve gezdirmek gerekecektir. Bu durum için yeterli zaman ve enerji harcayıp harcayamayacağınızdan köpek sahiplenmeden önce emin olmalısınız.

Sahipleneceğiniz evcil hayvan ister bir kedi olsun, ister bir köpek her iki durumda en önem vermeniz gereken konu beslenme düzenini sağlıklı ve doğru bir şekilde sağlamak olacaktır. Her iki hayvan türünde de seçilen mamalar hayvanın yaşına, ırkına, varsa sağlık sorunlarına uygun şekilde belirlenmiş olmalıdır. Yavru, yetişkin ve yaşlı kedi ve köpek mamaları farklı çeşitlerde ve markalarda piyasada satışa sunulmakta. Kediniz ve köpeğiniz için en uygun mamaları seçerek sağlıklı beslenmesini sağlamak üstleneceğiniz en önemli görevlerden biri olacak.

Evcil hayvan sahiplenecek olanların önem vermesi gereken diğer bir husus da kedinin veya köpeğin aşılarının düzenli takip edilmesi, sağlık kontrollerinin yaptırılması ve yapılması olacaktır. Bu anlamda hayvan sahiplenildiği an bir veteriner belirlenmeli ve aşı karnesi oluşturulmalı. Tüy ve tırnak bakımı, diş temizliği, egzersizler, pire kontrolü gibi gerekli bakımlar ve takipler de kedinizin ya da köpeğinizin evdeki yaşamı sırasında önem vermeniz gereken konular arasında.

Kedi ya da köpek sahibi olduğunuzda gündelik bakımları, sağlık durumlarının takibi yanı sıra birlikte zaman geçirmenin önemini de fark edecekseniz. Evcil hayvanınızı gerek eğitimini verirken gerekse bakımını yaparken ona sevgiyle yaklaşmanız oldukça önem ar eder. Kediniz ya da köpeğinizle aranızda gelişecek iletişimin kalitesini belirlerken ona ilgi ve sevgiyle yaklaşmanız oldukça etkili olacak. Özellikle eğitimi sırasında sabırlı olmalı, yanlış bir şey yaptığında şiddet içerecek en ufak bir yaklaşımdan uzak durmalısınız. Kedinize ya da köpeğinize eğitim verirken komutlarınızı doğru uyguladıkça, ona kedi ödül mamalarından verebilir ve onu bu şekilde ödüllendirebilirsiniz.

Kedinizin ya da köpeğinizin eğitiminde ona alacağınız oyuncakların da etkisi olacaktır. Kediler ve köpekler oyun oynamayı seven hayvanlardır. Birlikte oyun oynarken hem evcil hayvanınız hem de siz mutlu olur, eğlenceli zaman geçirirsiniz.