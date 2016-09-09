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    • Evcil Hayvan Sahiplerinin Hayatını Kolaylaştıran Online Petshop

    Evcil Hayvan Sahiplerinin Hayatını Kolaylaştıran Online Petshop

    09 Eylül 2016 Cuma 10:52
    Evcil Hayvan Sahiplerinin Hayatını Kolaylaştıran Online Petshop

    Türkiye'de her gün artan evcil hayvan sahiplenme sayısı online petshopları daha kaliteli hizmet vermeye zorluyor. Kaliteli hizmetiyle önplana çıkan ve marka olan olan petlebi.com kullanıcılarının tüm isteklerine yanıt verecek biçimde tasarlanmış arayüzüyle evcil hayvan sahiplerinin tercih ettiği bir online petshop. Bu sitede yer alan tüm besin maddeleri tazelik garantisi altında yani gönderilen tüm ürünlerin tazeliğinden eminler ve bunun garantisini veriyorlar.

    Petlebi.com'u başka sitelerden ayıran bazı özellikleri var, tazelik garantisi bunlardan sadece bir tanesi, diğer farklardan biri de bir çok müşterinin çok olumlu karşıladığı ve memnun olduğu İstanbul içi siparişlerin aynı gün teslimatı. petlebi.com'dan saat 12:00'a kadar verilen istanbul içi siparişler aynı gün sipariş sahiplerine teslim ediliyor hem de bunun için ek hizmet bedeli talep edilmeden.

    Sitenin ürün havuzunda Acana, Orijen, Hill's, Royal Canin, Pro Plan gibi tanınan markalar yer alıyor ve bu markaların tüm ürünleri indirimli ve hediyeli. Sitede gezinirken aradğını herhangi bir ürüne ulaşmanız oldukça kolay tüm indirimli köpek mamalarını görmek ve fırsatlardan faydalanmak için buraya tıklayın. Siteye girdiğiniz ancak aradığınız ürünü bulabileceğiniz bir arama motoru mevcut ayrıca kategoriler içinde yönlenmenizi sağlayan ve sonuçları daraltan gelişmiş bir filtreleme sistemin kullanabiliyorsunuz.

    Sitenin oldukça hızlı olan ara yüzünde farklı ürünler arasında gezmek ve kullanıcı yorumlarını okumak alışveriş yapacaklar için oldukça faydalı ve kolay. Köpek maması ve kedi maması ürün detaylarının olduğu bölümde detaylı analiz değerleri ve mama içeriklerini okumak kolay ve mama tercihinde oldukça faydalı oluyor. Özellikle kedi maması kategorileri yaşlı kedi, yetişkin ve yavru kedi maması arasında karar vermek ya da bilgi alabilmek için canlı destek hattını ya da müşteri merkezini arayabilirsiniz, sitede bulunan satın alabileceğiniz bütün markaların kedi maması ürünleri hediyeli ve indirimli. 

    Ülkemizde en çok tercih edilen markaladın arasında yer alan acana mamalarının tüm ürünleri doğal olarak uygun kedi mamaları olarak lanse ediliyor ve kedilerin biyolojik yapılarına uygun içerikle hazırlanıyor. Acana kedi mamalarının içeriklerini okumak ve bu ürünlerin detaylarına ulaşmak için buraya tıklayın. Acana kedi mamaları çeşitli lezzetlerde ve tamamen tahılsız olarak üretilen biyolojik olarak uygun kuru kedi mamalarıdır


    Anahtar Kelimeler: Evcil, Hayvan, Sahiplerinin, Hayatını, Kolaylaştıran

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