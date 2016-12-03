Evde çıkan yangında dumandan zehirlenen iki küçük kardeş öldü

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir evde çıkan yangında biri 4 diğeri 3 yaşında olan iki kardeş zehirlenerek hayatını kaybetti

Olay Tarsus'un Reşadiye Mahallesi'nde yaşandı. 27 yaşındaki Abdullah Korkamaz ve 25 yaşındaki Gülizar Korkmaz çifti evde yokken, soba üzerindeki telde kurumakta olan kıyafetlerden biri düştü. Kıyafetin yanmaya başlamasıyla alevler eve yayıldı. Dumanı fark eden anne ve baba eve girdiklerinde tutuşan kıyafetleri söndürdü ve baygın olan iki çocuklarını dışarıya çıkarttı.



Aile komşuların da yardımıyla iki çocuğu hastaneye kaldırdı ancak 4 yaşındaki Aleyna Korkmaz ile 3 yaşındaki Şehmuz Korkmaz kurtarılmayarak hayatlarını kaybetti.



Acılı baba serada çalışırken dumanı fark ettiklerini ve eve koştuklarını söyledi. Sobanın üzerindeki kumaş parçasının küçük bir yangın çıkarttığını anlatan baba, evin içini ise dumanın sardığını söyledi. Çocukları baygın bulduklarını belirten baba, iki çocuklarını da kaybettiklerini anlattı.