Evde engelli ya da yaşlı yakınına bakana ayda 1000 TL

Evde yaşlı yakınına bakana ödenen evde bakım aylığı yeni yılda 1000 TL'ye yükseliyor

Devlet engelli ya da çok yaşlı yakınına bakan kişiye her ay evde bakım aylığı ödüyor. Bu kişilerle aynı çatı altında yaşayıp onlara bakanlara verilen para şuan ayda 924 TL olarak biliniyor. Bu ücrete yeni yılla birlikte zam geliyor. Zam oranı yüzde 8 olarak belirlendi. Yeni yıldan itibaren hasta yakınlarına verilecek para 1000 TL'ye yükseliyor.



Bu uygulamadan şimdiye kadar 500 bin kişinin yararlandığı öğrenildi. Ancak bu uygulama henüz birçok kişi tarafından bilinmiyor.



Bu parayı almanın da belirli şartları var. Örneğin bu yardımdan yararlanmak istiyorsanız öncelikle bakılacak olan engelli veya yaşlı kişiye tam teşekküllü bir hastaneden sağlık kurulu raporu almanız gerekiyor. Raporun 'ağır engelli' kısmında eğer 'evet' yazılıysa bu yardımdan yararlanabilirsiniz. Maaş alınabilmesi için bakılacak kişinin yüzde 50 ve üzeri engelli olduğunun da belirtilmesi gerekiyor.



Öte yandan bu aylığı alabilmek için engelli kişi ile aynı çatıda yaşayanların kişi başına düşen gelirinin 606.95 liradan az olması da gerekiyor.





SİGORTA DA YAPILACAK



Bu arada SGK, bu aylığı alan bakıcılar için düşük sigorta primi ile emekli olabilmesine imkan sağlayacak bir çalışma da yapıyor. Bu çalışmanın da 2017'de devreye girmesi bekleniyor. Bu şartları yerine getirenler en fazla iki farklı engelli veya yaşlıya da bakıp, parasını alabilir. Ancak bir evde birden fazla yaşlı veya engelli varsa bir bakıcının daha bulunması gerekiyor.



Engelli çalışıyor ve işe gidiş gelişte bakıcısı yardım ediyorsa yukarıda saydığımız şartlar uygunsa bakım parası alabilir. (Posta)





