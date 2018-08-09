Evde Kedi veya Köpek Besleyenlere Temizlik İpuçları

Kedi ve köpeklerin evcilleştirilmeye başlandığı andan itibaren, artık evimizde ve iş yerlerimizde dahil her mekanda beslenebilir ve bakılabilir duruma getirildiler.

Kedi ve köpeklerin evcilleştirilmeye başlandığı andan itibaren, artık evimizde ve iş yerlerimizde dahil her mekanda beslenebilir ve bakılabilir duruma getirildiler. Hayvan sevenler kendi şahsi yaşama alanlarını, onlarla paylaşmayı istiyorlar. Kedi ve köpek gibi evcil hayvanları evinizde beslemek oldukça güç bir durumdur. Özellikle titizlik konusunda hassas olanlar, bu konuda biraz zorlanabiliyor lakin artık izmir temizlik şirketleri özellikle ilaçlama firmalarının sayılarının da artmasıyla birlikte gün geçtikçe kedi ve köpeklere bulaşan haşerelerin temizlikleri artık kolay hale getirildi. Ayrıca ev temizliği konusunda da daha profesyonel ve evin tüm bireylerini dikkate alarak temizlik hizmeti verilmektedir.

Kedi ve köpeklerde bulunan pireler, insanlara bulaşabiliyor. Sadece insanlara bulaşmakla kalmayıp, evinizde veya işyerinizde kolaylık üreyebiliyorlar. Yumurtalarını alanlara rastgele bir şekilde bırakan bir tür olmalarından dolayı da, üremeleri açısından en hızlı üreyen haşere türü olarak karşımıza çıkıyor. Evde bakılan evcil hayvanın üzerinde, pire gibi haşere tespiti yapanlar temizlik şirketleri ile bağıntı kurmaları mantıklı bir seçim olur. Bu tarz firmalar pire ilaçlama konusunda, sizlere kolayca yardımcı olabilirler. Eğer fare ilaçlama konusunda bir bilginiz yoksa kesinlikle fare ilaçlama şirketleri ile etkileşim halinde olmalısınız. Haşerelerin temizlenmesi oldukça güç bir durum olarak, sektörümüzdeki doğru algılardan birisidir. Aynı süreç içerisinde ev ve iş yeri temizlik ücretleri de oldukça makul olmasından dolayı gün geçtikçe daha fazla talep olmaktadır. Temizlik hizmeti ücretleri konusunda yaşanan bu düşüklük, artık ilaçların sayılarının çoğalmasıyla açıklanabiliyor. Kan emici özelliği bulunan pire gibi haşere çeşitleri, özellikle evinizde çocuğunuz varken kedi veya köpeklerin üzerinde bulunup sizleri veya çocuğunuzu kısa süre içerisinde hasta edebilme kapasitelerine sahiplerdir. Kanatsız bir haşere türü olan pire ise, hızlı hareket etme özelliği sayesinde hayvanların üzerinden rahatlıkla ayrılıp evin herhangi bir köşesinde üremeye ve çoğalmaya başlayabiliyorlar. Çocuğunuzun bağışıklık sisteminin oldukça zayıf olması ise ona bir dezavantaj olarak geri dönüyor. Fare ilaçlama da aynı şekilde, hızlı hareket etmelerinden dolayı zordur. İlaçlama sektörü ise, sizlere bu konuda profesyonel destek sağlayabiliyor. Ayrıca pirenin hayvanların üzerinde bulunma kat sayısı, evlerinizde bulunma kat sayısından daha fazla olmasından dolayı gün geçtikçe her hayvan tehlike altında oluyor. Piyasada satılan bit, pire ve kene temizle tozlarını kesinlikle kullanmayınız. O tarz merdiven altı üretimden üretilen ilaçlar, haşerelerin temizliğinden ziyade onların çok daha kolay bir şekilde üremelerine sebep oluyor.

Sadece ev değil aynı zamanda ofis temizliği kapsamında da yukarıda belirttiğimiz durumlar geçerlidir. Bu sebeple iş yeri hityiacınıza yönelik düzenli olarak temizlik yapılmalıdır. Bu konuda da profesyonel temizlik şirketlerinden destek alınması en doğru seçim olacaktır. İzmir'de Uçanlar Temizlik Hizmetleri Ev ve Ofis Temizliği hizmetini uzun yıllardır uzman ekibi ve ekipmanı ile müşteri memnuniyetini en üst düzeyde önemseyerek yapmatadır.

Merdiven altında üretilen ilaçlarla temizlik yapılması durumunda, bir pire istilası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu durumda ise evi boşaltmadan temizlik yapılması da mümkün oluyor. Artık temizlik yaptırmak isteyenlerin evlerini veya iş yerlerini boşaltma şartları yok. Alanında profesyonel temizlik firmaları, sizlerin veya kedi ve köpeklerinizin temizliklerini yaparken kesinlikle ev sakinlerine rahatsızlık vermeden Sağlık Bakanlığı onayı alınmış ilaçları kullanarak büyük bir titizlikle temizlik hizmetlerini yapmaktadırlar.