Evde tek başına bırakılan 3 çocuk, yangında öldü

İstanbul Beyoğlu'ndaki bir evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Beyoğlu 'nda bulunan 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti.



DEMİRCAN: BABALARI İŞE GİTMİŞ, ANNELERİ MARDİN'DE

Tarlabaşı'ndaki yangın Gülfidan Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Saat 11.00 sıralarında çıktığı belirlenen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.Yangını kontrol altına alan ekipler daha sonra ise daireye girdi. İtfaiye ekipleri evde 5 yaşındaki İsa Şahin, 3 yaşındaki Abdurrahman Şahin ve 2 yaşındaki Vedat Şahin'in cesedi ile karşılaştı.Yangını duyunca evine gelen inşaat işçisi baba Ramazan Şahin, acı olayı duyunca sinir krizi geçirdi. Ailenin 16 çocuğu olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden çocukların ise evin en küçükleri olduğu belirtildi.Acı haber üzerine sinir krizi geçiren aile yangının olduğu eve girmeye çalışırken, polis ekipleri de acılı aileyi güçlükle sakinleştirdi.Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Olay yerine gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan "Başımız sağolsun. Gerçekten üzüntü verici bir durum. Üç yavrumuz burada hayatını kaybetti. Çekme katlı bir apartman dairesi. Babaları işe gitmiş, anneleri Mardin'de. Kardeşleri de işe gitmiş. Sabah çocukları katı yakıtla çalışan sobanın bulunduğu bir odaya kilitli olarak bırakılmış. Muhtemelen sobadan çıkan alevler yorganları yakıyor. Alevler tüm daireyi sarınca çocuklar vefat ediyor. Ailenin acısını paylaşıyorum. Başımız sağolsun" dedi.