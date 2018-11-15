Eve giderken üzerine yıldırım düştü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, evine giderken, üzerine yıldırım isabet eden Halil Bingöl (23), yaşamını yitirdi

Eve giderken üzerine yıldırım düştü
15 Kasım 2018 Perşembe 10:37

Olay, gece saatlerinde, Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Bingöl, evine gittiği sırada üzerine yıldırım isabet etti. Bingöl'ün yere yığıldığını görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin hemen müdahale ettiği Bingöl, kurtarılamadı. Halil Bingöl'ün cansız bedeni, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ev #Yıldırım #düştü
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