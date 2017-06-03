Evin eşyalarını bir bir aşağıya attı!

Kayseri’de Erciyes Üniversitesi’nde eğitim gören 24 yaşındaki Ş.Y., evde bulunan eşyayı balkondan aşağıya attı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ş.Y. güçlükle ikna edildi

Evin eşyalarını bir bir aşağıya attı!

Olay, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Umut Caddesi Taslak Sokak'ta bulunan 14 katlı bir rezidansta meydana geldi. Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu öğrencisi Ş.Y., 14'üncü katın balkonuna çıkarak mutfaktaki eşyayı, televizyonu, sandalyeleri aşağıya fırlatmaya başladı. Yoldan  geçenler kaçışırken, eylemine bir süre devam eden Ş.Y. evde eline geçen ne varsa hepsini aşağıya attı.

Olayı görenler Ş.Y.'yi ikna etmeye çalışırken, bir yandan da güvenlik güçlerine haber verildi. Balkona bayrak asan Ş.Y. güçlükle ikna edilerek, sağlık kontrolüne götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kayseri #üniversite
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