Evinde boğazı kesilerek öldürülmüştü, mahkeme kararını verdi

Zonguldak'taki Necla Sağlam cinayeti davası sonuçlandı. Katile ömür boyu hapis cezası verildi

Zonguldak'taki Necla Sağlam cinayeti davası sonuçlandı. Katile ömür boyu hapis cezası verildi

Acı olay Zonguldak'ta geçen yıl 24 Şubat'ta meydana gelmişti. Evinde yalnız yaşayan Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda memur Necla Sağlam, evinde ölü bulunmuştu. Sağlam'ın başına poşet geçirilmiş ve de boğazı kesilerek öldürülmüştü. Olay sonra katil zanlısının peşine düşen polis, olaydan 21 gün sonra tesisat ustası Tolga Kudu'yu yakalayarak tutukladı.Yapılan incelemede Kudu'nun cinayetten birkaç gün önce tadilat için eve gitti ve de olay günü de evin etrafında dolandığı tespit edildi. Kudu'dan alınan DNA örneği ile Sağlam'ın tırnaklarından ve poşetten alınan DNA örnekleri de eşleşmişti.Yargılama boyunca Kudu, suçu işlemediğini iddia edip beraatini talep etti. Mahkeme ise sanığa 'kasten öldürme' suçlaması ile ömür boyu hapis cezası verdi. Ayrıca sanık, 'konut dokunulmazlığını ihlal'den de 2 ay hapis cezası aldı.Acılı anne Serpil Gökyer mahkeme sonrası kararı değerlendirdi. Adaletin yerini bulduğunu belirten Gökyer, ama kızlara bunları yapanların idam edilmesi gerektiğini söyledi. Şubat ayından bu yana 47 kadının öldürüldüğünü belirten anne, devletin gereğini yapması gerektiğini de söyledi.Sonucu değerlendiren avukat ise, kararın büyük ihtimalle temyize gideceğini söyledi. Kudu'nun suçu kabul etmediğini bu yüzden de mahkemenin işini zorlaştırdığını belirten avukat Merve Kır, süreci takip edeceklerini açıkladı.