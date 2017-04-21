Evlendi, ilk gecenin sabahında büyük şok yaşadı!

Malatya'da hayatını bir kadınla birleştiren adam, sabah uyandığında ise büyük bir şok yaşadı.
Alınan bilgiye göre Malatya'da Basri A., isimli şahıs 17 Nisan günü 4 çocuk sahibi olan bir kadınla imam nikahı ile evlendi.
Basri A., kadına imam nikahı öncesi 8 adet altın bilezik, 2 adet altın küpe, altın saat ve 3 tane de altın yüzük hediye etti. Resmi nikah yaptırmayan adamı sabah ise büyük bir şok bekliyordu.
İddiaya göre altınları alan kadın, ilk gecenin sonrasında sabah erkenden evi terk etti. Bunun üzerine Basri A., durumu polise bildirdi. Dolandırıcı kadının eşgalini alan polis ekipleri harekete geçti. Polis, kaçan kadını ve yanındaki kişiyi Malatya-Adıyaman yolunda bulunan polis noktasında kıskıvrak yakladı.
Yapılan incelemede 4 çocuk annesi kadının başkasi ile resmi olarak evli olduğu ortaya çıktı. Yanındaki kişi de ilk olarak H.K. ismine düzenlenmiş bir kimlik gösterdi. Ancak bu kimliğin sahte olduğu ve şahısın isminin Adnan K. olduğu belirlendi. Öte yandan Adnan K.'nın 4 ayrı suçtan arandığı ve hakkında da kesinleşmiş 9 yıl 3 ay hapis cezası olduğu belirtildi. Adnan K. ve dolandırıcı kadın çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Habertürk)