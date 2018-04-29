Evlendikten 4 yıl sonra düğün yaptılar

Eskişehir'de 4 yıl önce imkansızlıklar nedeniyle düğün yapamadan evlenen Safiye ve Hasan Ertogan çifti, bir meslek lisesinin öğretmenleri ve öğrencileri tarafından organize edilen düğünle hayallerine kavuştu

Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluyor Projesi" kapsamında evlenen ancak olanaksızlıklar nedeniyle düğün yapamayan çocuklu bir çiftin hayallerin gerçekleştirmek için çalışma başlattı.

Araştırmalar sonunda bir çocuk sahibi Safiye Ertogan (23) ve Hasan Ertogan'ın (31) 4 yıl önce düğün yapamadan evlendiklerini tespit eden öğretmenler ve öğrenciler, düğün için harekete geçti.

Sponsorların desteğiyle çift için gelinlik ve damatlık alındı, düğün salonu kiralandı. Düğündeki hediyelikler yiyecek içecek bölümü, gelin Safiye Ertogan'ın saçları ile makyajı güzellik ve saç bakım hizmetleri bölümü öğrencilerince yapılırken, çocuk gelişimi ve eğitimi öğrencileri de misafirlerin çocuklarını eğlendirdi.

Düğüne İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ve diğer ilgililer de katıldı.

"Başından sonuna kadar bir düğün yaptık"

Okul müdürü Ebru Dedeoğlu yaptığı açıklamada, kız meslek lisesi olarak projeye farklı bir bakış açısı getirmek istediklerini ve bir aileyi mutlu etmek için kolları sıvadıklarını söyledi.

Birçok aile arasından Ertogan çiftini seçtiklerini anlatan Dedeoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu güzel çiftimize düğün yapmak nasip oldu. Çok mutluyum. Evlenmiş ancak şartlar nedeniyle düğün yapamamış, gelinlik ve damatlık giyememiş bir çiftimizi bulduk. Mümkünse çocukları da olsun istiyorduk. Bu özelliklerle bir ailemizle tanıştık. Onlar da bunu kabul ettiler. Onlar da çok mutlu. Başından sonuna kadar bir düğün organizasyonu yaptık. Okulumuz öğretmenleri ve öğrencileri büyük katkı sundu."

Damat Hasan Ertogan da 4 yıl önce evlendiklerini ancak imkansızlıklar nedeniyle düğün yapamadıklarını hatırlatarak, "Çok mutluyuz. Emeği geçen hocalarımıza ve öğrencilerimizden Allah razı olsun. Hiçbir eksiklik hissetmedik. Anlatılmaz yaşanır bir duygudayım. Faruk Efe adında bir oğlumuz var. Düğünümüzü görmek ona da nasip oldu. 'Düğünümüz var' deyince insanlar oğlumuza sünnet yapıyoruz sandılar." ifadelerini kullandı.

"Biz uğraşsak bu kadar güzel bir düğün yapamazdık"

Gelin Safiye Ertogan da hayalini kurduğu düğünün hiçbir zaman olmayacağı karamsarlığına kapılmaya başladığı bir zamanda projeyle umutlandığını dile getirdi.

Düğünlerinde emeği geçenlere teşekkür eden Ertogan, "Herkesten Allah razı olsun. Biz uğraşsak bu kadar güzel bir düğün organize edemezdik. Evladımız da yanımızda. Her çocuğa anne ve babasının düğününde bulunmak nasip olmaz. Düğünümün olduğundan dolayı çok heyecanlıyım. Davetiyemizi dağıtırken insanlar, '4 yıl sonra düğün mü olur?' diye çok şaşırdı. Biz de bugüne kadar inanamadık." dedi.