Evli çiftin kavgası acı bitti. 3 çocuk annesi bıçaklanarak öldürüldü

Kayseri'de bir kadın cinayeti daha işlendi. Eşler arasında çıkan tartışmada, bir kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Acı olay Kayseri'de yaşandı. Dün gece saat 23.00 sıralarında 47 yaşındaki Ali Osman Karaaslan ile eşi 38 yaşındaki Meltem Karaaslan arasında tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma büyüdü. Bunun üzerine mutfaktan bıçak alan Ali Osman Karaaslan, bıçağı eşinin karnına sapladı. Olayı duyan komşuları durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz kadının öldüğünü belirledi. Ali Osman Karaaslan polis tarafından gözaltına alınırken, 3 çocuk annesi kadının da cesedi otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.